Das Bil­dungs­werk des Baye­ri­schen Bau­ern­ver­ban­des im Bezirk Ober­fran­ken lädt zu fol­gen­dem Lehr­gang ein:

Lehr­gang Digi­ta­li­sie­rung im Betrieb und im Agrarbüro

In 10 Tagen zum digi­ta­len Betriebs­lei­ter! Digi­ta­li­sie­rung im Stall, bei der Fut­ter­vor­be­rei­tung und –vor­la­ge, bei Dün­gung und Pflan­zen­schutz sowie bei allen betrieb­li­chen Auf­zeich­nun­gen und Doku­men­ta­tio­nen, etc. ler­nen Land­wir­te bei dem Online-Ange­bot ab 16.02.2021 bis 17.03.2021 immer am Diens­tag und Mitt­woch, jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Ver­an­stal­ter ist das BBV Bil­dungs­werk im Bezirk Ober­fran­ken in Zusam­men­ar­beit mit dem BBV-Com­pu­ter­dienst. Der Lehr­gang kann über einen Bil­dungs­scheck mit einem Pau­schal­zu­schuss oder der Bil­dungs­prä­mie geför­dert werden.

Inter­es­sen­ten mel­den sich bit­te umge­hend beim BBV Bil­dungs­werk in Bam­berg, Frau Gabrie­le Hahn, Tele­fon 0951/96517–121.

Es ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Interessierten!