Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bayreuth

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz ist im Land­kreis auf 184,15 und in der Stadt Bay­reuth auf 172,50 ange­stie­gen. Seit dem Vor­tag sind ins­ge­samt 54 neue posi­ti­ve Coro­na-Test­ergeb­nis­se ein­ge­gan­gen, 39 aus dem Land­kreis und 15 aus der Stadt Bay­reuth. Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 2.852 und in der Stadt Bay­reuth 1.955 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus gete­stet. Heu­te sind im Land­kreis 272 und in der Stadt Bay­reuth 187 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infi­ziert. Als gene­sen gel­ten 2.478 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 1.708 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hatte.

Ins­ge­samt 99 Per­so­nen mit COVID-19 wer­den sta­tio­när behan­delt, 45 Pati­en­ten aus dem Land­kreis und 36 aus der Stadt – davon sind 90 Pati­en­ten im Kli­ni­kum Bay­reuth und neun in der Sana-Kli­nik in Peg­nitz in Behand­lung. Aus dem Land­kreis sind bis­her 102 und aus der Stadt Bay­reuth 60 Per­so­nen an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 verstorben.

Hin­sicht­lich der gel­ten­den Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men sind als offi­zi­el­le Wer­te die beim Robert-Koch-Insti­tut geli­ste­ten Zah­len aus­schlag­ge­bend, die unter die­sem Link im Inter­net ver­öf­fent­licht wer­den: https://​expe​ri​ence​.arc​gis​.com/​e​x​p​e​r​i​e​n​c​e​/​4​7​8​2​2​0​a​4​c​4​5​4​4​8​0​e​8​2​3​b​1​7​3​2​7​b​2​b​f​1​d​4​/​p​a​g​e​/​p​a​g​e​_1/

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Hof

107 neue Coro­na-Fäl­le im Hofer Land – 46 Per­so­nen aus Qua­ran­tä­ne entlassen

In Stadt und Land­kreis Hof sind 107 wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den. 76 davon kom­men aus dem Land­kreis, 31 Fäl­le kom­men aus der Stadt. Fünf Per­so­nen ste­hen in Bezug zu Ein­rich­tun­gen, 14 Per­so­nen waren als Kon­takt­per­so­nen bekannt und zehn Per­so­nen zäh­len zu den Beschäf­tig­ten einer gro­ßen Fir­ma. Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt damit auf 4911 Personen.

Da 46 Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 515 Per­so­nen. 4237 Per­so­nen gel­ten als genesen.

Die Zahl der Todes­fäl­le von Coro­na-Infi­zier­ten im Hofer Land liegt wei­ter­hin bei 159.

Die 515 Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Land­kreis Hof: 346

Stadt Hof: 169

Es erge­ben sich fol­gen­de 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI):

Land­kreis Hof: 227,8

Stadt Hof: 220,4

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Kronach

Im Zuge der Coro­na-Pan­de­mie hat der Land­kreis Kro­nach erneut einen Todes­fall zu ver­zeich­nen. Ein 76-jäh­ri­ger Mann, der mit dem Coro­na-Virus infi­ziert war, ist verstorben.

Zah­len zum Corona-Geschehen

7‑Ta­ge-Inzi­denz* 103,4

Neu-Infi­zier­te der ver­gan­ge­nen 7 Tage* 69

Tages­ak­tu­el­le Zahlen

Neu-Infi­zier­te seit letz­ter Mel­dung 10

Gene­se­ne seit letz­ter Mel­dung 14

Gesamt­zah­len

Infi­zier­te aktu­ell in Qua­ran­tä­ne 127

Gene­se­ne 1844

Ver­stor­be­ne 53

Infi­zier­te seit Pan­de­mie-Aus­bruch 2024

* Quel­le: RKI

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Lichtenfels

Der­zeit 258 Infi­zier­te – Bis zum 28. Janu­ar 2021 3549 Imp­fun­gen vorgenommen

Für den Land­kreis Lich­ten­fels lau­ten die aktu­el­len COVID-19-Zah­len (Stich­tag 29.01.2021, 8.30 Uhr) wie folgt:

Infi­zier­te ins­ge­samt: 2012

Gene­se­ne: 1701

Der­zeit noch Infi­zier­te: 258

Ver­stor­be­ne: 53

Im Ein­zel­nen wei­sen die elf Städ­te, Märk­te und Gemein­den im Land­kreis fol­gen­de Zahl an aktu­ell noch COVID-19-Erkrank­ten auf:

Alten­kunst­adt: 15

Bad Staf­fel­stein: 37

Burg­kunst­adt: 22

Ebens­feld: 38

Hoch­stadt a. Main: 1

Lich­ten­fels: 93

Markt­graitz: 7

Markt­z­euln: 5

Michel­au: 13

Red­witz: 6

Weis­main: 21

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz liegt aktu­ell bei 152,7 (Stich­tag 29.01.2021; Quel­le RKI); Am 28.01.2021 lag sie bei 106,3.

Zeit­rei­hen und Zah­len der ver­gan­ge­nen Wochen fin­den Sie auf unse­rer Start­sei­te www​.lkr​-lif​.de unter der Rubrik: „Aktu­el­le Zah­len zu den COVID-19-Infi­zier­ten und Geheil­ten im Land­kreis Lichtenfels“.

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Wunsiedel

Der Land­kreis mel­det heu­te 31 neue Fäl­le; damit sind 313 Per­so­nen erkrankt, 2410 gel­ten als gene­sen. Seit Beginn der Pan­de­mie wur­den 2842 Per­so­nen posi­tiv auf das Virus gete­stet; 119 sind ver­stor­ben. Ver­stor­ben in Zusam­men­hang mit Coro­na sind drei Frau­en; 71, 89 und 90 Jah­re alt. Alle drei lit­ten unter bekann­ten Vorerkrankungen.

Die 7‑Ta­ges-Inzi­denz liegt bei 218,8.

Zudem die aktu­ell­sten Infor­ma­tio­nen zur Unter­richts­or­ga­ni­sa­ti­on in den kom­men­den Woche:

Auf­grund des aktu­el­len Infek­ti­ons­ge­sche­hens im Land­kreis Wun­sie­del i. F. hat der Füh­rungs­stab des Land­krei­ses Wun­sie­del i. F. in Abstim­mung mit dem Gesund­heits­amt und dem Schul­amt beschlos­sen, dass der ursprüng­lich für Mon­tag (1. Febru­ar) geplan­te Wech­sel­un­ter­richt für die Schü­ler und Schü­le­rin­nen, die 2021 die Abitur­prü­fun­gen bzw. Fach­ab­itur­prü­fun­gen able­gen und Schü­ler und Schü­le­rin­nen beruf­li­cher Schu­len, bei denen bis zum 26. März 2021 Abschluss­prü­fun­gen bzw. Kam­mer­prü­fun­gen anste­hen, nicht statt­fin­det. Statt­des­sen wird für die­se Schü­ler und Schü­le­rin­nen Distanz­un­ter­richt wei­ter­hin bis zum 5. Febru­ar durchgeführt.

Zuletzt ein Blick auf die Imp­fun­gen im Land­kreis. Bis­lang wur­den 2750 Imp­fun­gen durch­ge­führt; in allen Hei­men im Land­kreis ist die Erst­imp­fung abge­schlos­sen, teil­wei­se konn­te mit der Zweit­imp­fung bereits begon­nen werden.