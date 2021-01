OBER­FRAN­KEN. Anru­fer, die sich als Poli­zi­sten oder son­sti­ge Amts­per­so­nen aus­ge­ben, fal­sche Ver­wand­te, die in einer Not­la­ge sind, der Traum­ge­winn, der angeb­lich kurz vor der Über­ga­be steht; pro­fes­sio­nel­len Betrü­gern gelingt es immer wie­der, mit den unter­schied­lich­sten Geschich­ten, Men­schen um ihr Geld oder Wert­ge­gen­stän­de zu brin­gen. Wie­der­holt warnt die Ober­frän­ki­sche Poli­zei vor die­sem Vorgehen.

Am Mitt­woch ver­such­ten in Kulm­bach fal­sche Poli­zei­be­am­te mit der ein­dring­li­chen Schil­de­rung eines Fal­les, in meh­re­ren Anru­fen Bür­ger zu ver­un­si­chern und letzt­lich zur Über­ga­be von Bar­geld zu bewegen.

Im Land­kreis Bam­berg und in Bay­reuth gaben die Täter am näch­sten Tag in dra­ma­tisch gespiel­ten Anru­fen vor, Ver­wand­te zu sein, die einen töd­li­chen Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht hät­ten und nun drin­gend Geld zur Regu­lie­rung bräuch­ten. Drei­ste Betrü­ger behaup­ten bei Tele­fo­na­ten im Land­kreis Kro­nach, unter dem Vor­täu­schen eines engen Fami­li­en­ver­hält­nis­ses, an Coro­na erkrankt zu sein und baten emo­tio­nal um Geld für die drin­gend benö­tig­te Behandlung.

Auch mit geschickt geführ­ten Anru­fen im Zusam­men­hang mit ver­meint­li­chen, gro­ßen Gewin­nen, für die im Ver­hält­nis mit gerin­ge­ren Geld­be­trä­gen aus ver­schie­de­nen Grün­den in Vor­kas­se gegan­gen wer­den soll, sind die Täter immer wie­der erfolgreich.

Die Ober­frän­ki­sche Poli­zei gibt fol­gen­de wich­ti­ge Tipps; infor­mie­ren Sie bit­te auch ihre älte­ren Ver­wand­ten und Bekannten: