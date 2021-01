Wegen eines Bran­des in einer Tra­fo­sta­ti­on in der Nähe des Stadt­bau­ho­fes ist es heu­te gegen 14:30 Uhr zu einem Strom­aus­fall gekom­men. Betrof­fen sind die Anwoh­ner der Stra­ße Am Bau­hof, der Melan­chthon­stra­ße und der Peter-Hen­lein-Stra­ße. Die Stadt­wer­ke repa­rie­ren den Scha­den gera­de und rech­nen damit, dass gegen 18 Uhr wie­der alle mit Strom ver­sorgt sein werden.

Um 14:37 Uhr wur­de den Stadt­wer­ken Bay­reuth gemel­det, dass Rauch aus einer ihrer Tra­fo­sta­tio­nen in der Nähe des Stadt­bau­ho­fes auf­steigt. Nach­dem die Exper­ten der Stadt­wer­ke die Tra­fo­sta­ti­on vom Strom­netz getrennt haben, konn­te die Feu­er­wehr den Brand zügig löschen – ver­letzt wur­de nie­mand. Die Scha­dens­ur­sa­che ist noch unbe­kannt. Seit­dem sind aller­dings die Anwoh­ner der Melan­chthon­stra­ße, der Stra­ße Am Bau­hof und der Peter-Hen­lein-Stra­ße von der Strom­ver­sor­gung getrennt. Aktu­ell arbei­ten die Stadt­wer­ke Bay­reuth dar­an, den Scha­den zu repa­rie­ren. Nach und nach wer­den sie die betrof­fe­nen Anwoh­ner wie­der mit Strom ver­sor­gen. Die letz­ten wer­den nach Anga­ben des Unter­neh­mens vor­aus­sicht­lich gegen 18 Uhr wie­der mit Strom ver­sorgt sein.

Updates zum Strom­aus­fall fin­den Sie unter: https://​www​.stadt​wer​ke​-bay​reuth​.de/​m​e​l​d​u​n​g​/​s​t​r​o​m​a​u​s​f​a​l​l​-​r​u​n​d​-​u​m​-​d​e​n​-​b​a​u​hof