Der Bund stellt mit dem neu­en För­der­pro­gramm “Stadt und Land” in den näch­sten drei Jah­ren ins­ge­samt bis zu 657 Mil­lio­nen Euro für den Aus­bau der Infra­struk­tur für den Rad­ver­kehr in Deutsch­land zur Ver­fü­gung. Rund 95 Mil­lio­nen Euro wer­den davon Pro­jek­ten in Bay­ern zugu­te­kom­men. Dar­auf weist die Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin Anet­te Kram­me (SPD, Bay­reuth) hin.

Mit dem neu­en Pro­gramm kön­nen bau­li­che Maß­nah­men zum Lücken­schluss von Rad­we­gen, Fahr­rad­ab­stell­an­la­gen sowie Rad­ver­kehrs­kon­zep­te von Kom­mu­nen geför­dert wer­den. “Wir wol­len die Bedin­gun­gen für die Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer in Stadt und Land ver­bes­sern. Ziel ist eine mög­li­ches flä­chen­decken­de, getrenn­te und siche­re Rad­ver­kehrs­in­fra­struk­tur, damit mehr Men­schen aufs Rad (um)steigen”, so Anet­te Kramme.

Das För­der­pro­gramm läuft bis zum 31. Dezem­ber 2023. Vor allem die hohen För­der­sät­ze sind attrak­tiv. So kön­nen Maß­nah­men bis zum 31. Dezem­ber 2021 mit bis zu 80 Pro­zent der för­der­fä­hi­gen Kosten unter­stützt wer­den, danach mit rund 75 Pro­zent. Das Son­der­pro­gramm erwei­tert die För­der­tat­be­stän­de für den Rad­ver­kehr und umfasst neben dem Bau auch die erfor­der­li­chen Pla­nungs­lei­stun­gen. För­de­run­gen sind bei­spiels­wei­se mög­lich für

den Neu‑, Um- und Aus­bau von Rad­ver­kehrs­in­fra­struk­tur wie Rad­we­ge, Fahr­rad­stra­ßen, Rad­weg­brücken oder ‑unter­füh­run­gen,

den Neu‑, Um- und Aus­bau von Abstell­an­la­gen und Fahrradparkhäusern,

Maß­nah­men zur Opti­mie­rung des Ver­kehrs­flus­ses für den Rad­ver­kehr wie etwa getrenn­te Ampel­pha­sen oder

die Erstel­lung von Rad­ver­kehrs­kon­zep­ten zusam­men mit der Umset­zung der ersten dar­aus fol­gen­den bau­li­chen Maßnahmen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­det man auf der Sei­te des Bun­des­amts für Güter­ver­kehr:https://​www​.bag​.bund​.de/​D​E​/​N​a​v​i​g​a​t​i​o​n​/​F​o​e​r​d​e​r​p​r​o​g​r​a​m​m​e​/​R​a​d​v​e​r​k​e​h​r​/​S​o​n​d​e​r​p​r​o​g​r​a​m​m​_​S​t​a​d​t​_​u​n​d​_​L​a​n​d​/​S​o​n​d​e​r​p​r​o​g​r​a​m​m​_​S​t​a​d​t​_​u​n​d​_​L​a​n​d​_​n​o​d​e​.​h​tml