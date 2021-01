Auch wenn aktu­ell noch unklar ist, ob der Tag der Jugend durch­ge­führt wer­den kann, lädt der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim alle Ver­tre­ter/-innen von Ver­ei­nen, Ver­bän­den und Insti­tu­tio­nen, die die Jugend­ar­beit in Stadt und Land­kreis Forch­heim gestal­ten, herz­lich zu einem Online-Aus­tausch­tref­fen bezüg­lich eines mög­li­chen „Tag der Jugend“ ein.

Die­ses fin­det am Diens­tag, den 09.02.2021 ab 19.00 Uhr online statt. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung per E‑Mail an info@​kjr-​forchheim.​de ist nötig, damit die Zugangs­da­ten ver­schickt wer­den können.

Das Tref­fen soll zum einen dem Aus­tausch mit den sonst Betei­lig­ten die­nen sowie dem Suchen mög­li­cher Alter­na­ti­ven für die Ende April geplan­te Ver­an­stal­tung mit Infor­ma­ti­ons­stän­den und Mit­mach­sta­tio­nen in der Forch­hei­mer Innen­stadt. Orga­ni­sa­to­ri­sche Pla­nun­gen im Hin­ter­grund erfor­dern das früh­zei­ti­ge Planungstreffen.

Ent­schie­den wird letzt­end­lich auf Grund­la­ge der jeweils gül­ti­gen poli­ti­schen Vor­ga­ben, ob die Ver­an­stal­tung statt­fin­den kann oder nicht.

Bei Fra­gen im Vor­feld kön­nen Sie sich ger­ne an die Kreis­ju­gend­pfle­ge­rin Ste­fa­nie Schmitt 09191/7388–0 wenden.

Kreis­ju­gend­ring Forchheim

Am Strecker­platz 3, 91301 Forchheim

www​.kjr​-forch​heim​.de

info@​kjr-​forchheim.​de

Tel.: 09191/7388–0