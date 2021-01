Noch ein­mal hat HC-Trai­ner Micha­el Haaß die Mög­lich­keit unter Wett­kampf­be­din­gun­gen zu testen, ehe in der näch­sten Woche die Hand­ball-Bun­des­li­ga wie­der star­tet. Dabei kommt es am mor­gi­gen Frei­tag um 16 Uhr zu einem Duell, das es in sich hat. Gegen den Liga­kon­kur­ren­ten FRISCH AUF! Göp­pin­gen möch­ten die Erlan­ger Bun­des­li­ga­hand­bal­ler trotz ihres dün­nen Kaders (vor­aus­sicht­lich wer­den acht Stamm­spie­ler feh­len), das Best­mög­li­che her­aus­ho­len, um mit einem guten Gefühl in die bevor­ste­hen­den 23 Bun­des­li­ga­spie­le zu gehen.

Nach dem 28:26-Erfolg gegen Rim­par am ver­gan­ge­nen Frei­tag leg­te Trai­ner Micha­el Haaß den Fokus in der letz­ten Vor­be­rei­tungs­wo­che vor allem auf dem Zusam­men­spiel im Angriff. „Wir haben in der letz­ten Woche ver­mehrt an unse­ren Abläu­fen im Angriff gear­bei­tet. Die Jungs haben her­vor­ra­gend im Trai­ning mit­ge­zo­gen und sind alle sehr moti­viert auf den Liga­start. Auch wenn uns am Frei­tag noch mit einem klei­nen Kader gegen Göp­pin­gen mes­sen wer­den, wol­len wir das Best­mög­li­che her­aus­ho­len und dass was wir uns in den Trai­nings­ein­hei­ten erar­bei­tet haben, unter Wett­kampf­be­din­gun­gen abru­fen“, so der 37-jäh­ri­ge Coach des HC Erlangen.

Göp­pin­gen belegt der­zeit den neun­ten Tabel­len­platz der LIQUI MOLY Hand­ball-Bun­des­li­ga. Im letz­ten Liga­spiel trenn­ten sich der HCE und FRISCH AUF! nach einem hart umkämpf­ten Spiel mit einem 27:27-Unentschieden. Ver­zich­ten muss der HC Erlan­gen beim letz­ten Test­spiel vor­aus­sicht­lich wei­ter­hin auf acht sei­ner Stamm­spie­ler. Kapi­tän Niko­lai Link, Stef­fen Fäth, Ham­pus Ols­son und Johan­nes Sel­lin arbei­ten wei­ter an ihrem Come­back, wäh­rend WM-Fah­rer Kle­men Fer­lin erst in der näch­sten Woche wie­der zum Team sto­ßen wird. Vor dem Ein­satz der bei­den deut­schen Natio­nal­spie­ler Seba­sti­an Firn­ha­ber und Anto­nio Metz­ner steht noch ein Fra­ge­zei­chen. Sicher ist jedoch, dass Abwehr­chef Pet­ter Over­by, der gestern mit der nor­we­gi­schen Natio­nal­mann­schaft den Ein­zug ins Halb­fi­na­le ver­passt hat, bei der Gene­ral­pro­be vor dem Liga­start feh­len wird.

Das Spiel fin­det unter Aus­schluss der Öffent­lich­keit statt. Der HC Erlan­gen hält sei­ne Fans über sei­ne sozia­len Netz­wer­ke jedoch auf dem Lau­fen­den und bie­tet auf sei­nem Twit­ter-Account einen Live­ticker an.