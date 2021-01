Stadt­rat Gert-Die­ter Mei­er (Die Unab­hän­gi­gen) fei­ert am Mitt­woch, 3. Febru­ar, sei­nen 65. Geburts­tag. Mei­er gehört seit Mai ver­gan­ge­nen Jah­res dem Stadt­rats­gre­mi­um an und ist Mit­glied der Stadt­rats­frak­ti­on FDP/DU/FL. Schwer­punkt sei­ner Stadt­rats­tä­tig­keit sind die The­men Stadt­ent­wick­lung, Kul­tur, Innen­stadt­ge­stal­tung, das Bau­we­sen sowie der Umwelt­schutz. Mei­er gehört dem Kultur‑, Bau‑, Umwelt- und Ver­kehrs­aus­schuss an. Außer­dem ver­tritt er sei­ne Frak­ti­on in den Stadt­rats­kom­mis­sio­nen für die Städ­te­part­ner­schaft mit Anne­cy und für Abfall­wirt­schaft. Er ist Pfle­ger für den Fremdenverkehr.