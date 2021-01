Bau­aus­schuss befasst sich am 2. Febru­ar mit Fort­füh­rung des Bebauungsplanverfahrens

Der Bau­aus­schuss des Stadt­rats befasst sich in sei­ner Sit­zung am Diens­tag, 2. Febru­ar, um 16 Uhr, mit der Fort­füh­rung des Bebau­ungs­plan­ver­fah­rens für ein urba­nes Quar­tier auf dem Post-Are­al. Das Bau­re­fe­rat wird hier­zu einen Bericht zum aktu­el­len Sach­stand geben.

Das frag­li­che Are­al wird der­zeit noch als Stand­ort der Deut­schen Post genutzt, die aber plant, Auf­ga­ben­be­rei­chen zum Teil an ande­re Stand­or­te zu ver­la­gern. Somit wer­den zen­tra­le Flä­chen in unmit­tel­ba­rer Nähe zum Haupt­bahn­hof frei. Hier­für wur­den bereits im Jahr 2019 zwei mög­li­che Pla­nungs­va­ri­an­ten ent­wickelt, auf deren Basis eine erste Infor­ma­ti­on der Öffent­lich­keit und eine Betei­li­gung der Behör­den und Trä­ger öffent­li­cher Belan­ge statt­fand. Dabei wur­den grund­sätz­li­che Beden­ken in Bezug auf die Belan­ge des Denk­mal­schut­zes, ins­be­son­de­re mit Blick auf das denk­mal­ge­schütz­te Post­ge­bäu­de und die Evan­ge­lisch-Luthe­ri­sche Chri­stus-Kir­che vor­ge­bracht. Das Lan­des­amt für Denk­mal­pfle­ge äußer­te sich eben­so wie der Baye­ri­sche Lan­des­denk­mal­rat und die Evan­ge­li­sche Lan­des­kir­che kri­tisch zum Maß der bau­li­chen Nut­zung der bei­den Vari­an­ten. Haupt­kri­tik­punkt ist die vor­ge­se­he­ne Höhe eines Soli­tär­ge­bäu­des im Kreu­zungs­be­reich Bür­ger­reu­ther Straße/​Goethestraße.

Die Stadt­ver­wal­tung und der Inve­stor haben mehr­fach Gesprä­che mit Ver­tre­tern der Evan­ge­li­schen Lan­des­kir­che und des Lan­des­denk­mal­ra­tes geführt. Eine ein­ver­nehm­li­che Lösung für die bau­li­che Nach­nut­zung des Are­als, die allen Inter­es­sen umfas­send Rech­nung trägt, konn­te dabei aber nicht erzielt wer­den. Um das Bebau­ungs­plan­ver­fah­ren fort­füh­ren zu kön­nen, bedarf es daher einer poli­ti­schen Ent­schei­dung der Stadtratsgremien.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.