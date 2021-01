Abläu­fe haben sich ein­ge­spielt: Öff­nungs­zei­ten der Test­stel­len wer­den zusätz­lich erweitert

Nach dem Ansturm von Wochen­en­de hat sich die Situa­ti­on an der Test­stel­le Schirn­ding merk­lich ent­spannt. In den ver­gan­ge­nen bei­den Tagen (Mon­tag und Diens­tag) wur­den erneut ins­ge­samt fast 3300 Tests (PCR und Schnell­tests) durch­ge­führt. Die War­te­zeit selbst in den Pha­sen mit grö­ße­rem Pro­ban­den-Auf­kom­men lag bei maxi­mal 30 Minuten.

Ein Grund dafür ist sicher, dass sich bei den Grenz­gän­gern bereits nach der kur­zen Zeit eine gewis­se Rou­ti­ne ein­stellt, zudem machen sich auch die Ver­bes­se­run­gen an der Test­stel­le und die erneu­te Erwei­te­rung der Test­ka­pa­zi­tä­ten auch auf der gegen­über­lie­gen­den Sei­te des Grenz­über­gangs posi­tiv bemerkbar.

Um den Grenz­gän­gern und den hei­mi­schen Unter­neh­men noch mehr Fle­xi­bi­li­tät in Bezug auf den Zeit­punkt der Testung zu ermög­li­chen, wer­den die Öff­nungs­zei­ten an bei­den Test­stel­len im Land­kreis aus­ge­wei­tet. Die Test­stel­le in Schirn­ding hat am Sams­tag und Sonn­tag nicht mehr nur bis 14 Uhr, son­dern künf­tig bis 16 Uhr geöff­net. Die Test­stel­le in Markt­leu­then öff­net ab sofort auch am Diens­tag und steht nach vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung für PCR und Schnell­tests zur Verfügung.

Schaut man auf die Test­ergeb­nis­se, ergibt sich fol­gen­des Bild: aus den seit Sams­tag an der Test­stel­le in Schirn­ding durch­ge­führ­ten ins­ge­samt cir­ca 5800 Tests, sind 140 PCR-Tests posi­tiv aus­ge­fal­len. Die­se betref­fen nicht aus­schließ­lich Grenz­gän­ger die im Land­kreis tätig sind, son­dern auch Pro­ban­den, die in den Nach­bar­land­krei­sen Hof, Bay­reuth oder Tir­schen­reuth arbei­ten. Das ergibt einen Posi­tiv-Anteil von 2,4 Pro­zent. Das Gesund­heits­amt hat die nöti­gen Maß­nah­men veranlasst.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Test­stel­len im Land­kreis fin­den Inter­es­sier­te auch immer aktu­ell unter:

https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov‑2/infos-zu-den-teststellen-und-weiteren-testmoeglichkeiten