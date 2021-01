Ler­nen mit Lust und Avatar!

“Zukünf­ti­ge Grund­schü­le­rin­nen und ‑schü­ler und Eltern für die Mont­esso­ri-Schu­le Bam­berg begei­stern – in Coro­na-Zei­ten kein leich­tes Unter­fan­gen. Auch wir haben in die­sen Zei­ten neu gedacht und nicht nur Unter­richt, son­dern auch das Wer­ben um poten­ti­el­le Schü­le­rin­nen und Schü­ler für die Mont­esso­ri-Grund­stu­fe Bam­berg digi­tal aus­ge­rich­tet. Unser Info­tag für die Mont­esso­ri-Grund­stu­fe über­zeug­te daher digi­tal, in 2D und mit Avatar.”

Der spie­le­ri­sche Zugang zu den Infor­ma­tio­nen mit einer 2D-Spie­le­ober­flä­che „Mon­techu­setts“ bot am ver­gan­ge­nen Sams­tag den Inter­es­sier­ten Unter­hal­tung, die Mög­lich­keit zum inten­si­ven und, zum ersten Mal, rein digi­ta­len Aus­tausch mit ande­ren Besu­chern sowie den Lehr­kräf­ten und ande­ren Ein­rich­tun­gen der Schu­le. Nach­dem man sich einen Namen und einen Ava­tar (sein vir­tu­el­les Erschei­nungs­bild) aus­ge­sucht hat, ging es auch schon los auf Erkun­dungs­tour. Zahl­rei­che Infor­ma­ti­ons­mög­lich­kei­ten und vor allem der per­sön­li­che und nied­rig­schwel­li­ge Aus­tausch mit Per­so­nal und Besu­chern sorg­ten für eine Stim­mung, die nah an eine Prä­senz­ver­an­stal­tung her­an reichte.

Schon vor der Schu­le in „Mon­techu­setts“ gaben Kin­der hilf­rei­che Tipps. Auf dem Weg infor­mier­ten Eltern­bei­rä­te und Vor­stand über den Auf­bau und die Struk­tu­ren der Schu­le in pri­va­ter Trä­ger­schaft. Im vir­tu­el­len Schul­ge­bäu­de selbst wur­de nicht nur die Mont­esso­ri-Päd­ago­gik von Lehr­kräf­ten, Schü­le­rin­nen und Schü­lern erklärt, son­dern auch das Kon­zept der Inklu­si­on und der Mit­tags­be­treu­ung vor­ge­stellt und dis­ku­tiert. Zahl­rei­che klei­ne Video-Clips visua­li­sier­ten das Arbei­ten und das Leben an der Mont­esso­ri-Grund­stu­fe in Bamberg.

„Bei einem sol­chen Auf­tritt besteht kein Zwei­fel an der Fähig­keit der Mont­esso­ri-Schu­le Bam­berg, auch in Zei­ten von pan­de­mie­be­ding­tem Fern­un­ter­richt die Freu­de am Ler­nen zu erhal­ten“, so eine Mut­ter beim Abschied von „Mon­techu­setts“.

Wie oft an der Mont­esso­ri-Schu­le war der Info­tag das Ergeb­nis des Zusam­men­spiels enga­gier­ter Eltern­ar­beit und dem Ein­satz unse­res moti­vier­ten Schulteams.

Man darf also gespannt sein, was am 13. März – dem Info­tag der Sekun­dar­stu­fe – je nach aktu­el­ler Lage des Infek­ti­ons­ge­sche­hens, digi­tal oder in Prä­senz gebo­ten sein wird.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.mont​esso​ri​-bam​berg​.de

In „Mon­techu­setts“ hat­ten Eltern wie Kin­dern glei­cher­ma­ßen Spaß an der vir­tu­el­len Erkundung.

Im Schul­ge­bäu­de gab es viel zu erkun­den. So konn­te, ganz nach dem Ansatz von Maria Mont­esso­ri, spie­le­risch viel­fäl­ti­ges Wis­sen ver­mit­telt werden.

Video­kon­fe­ren­zen und Vide­os konn­ten ein­fach durch das Betre­ten der ent­spre­chen­den Berei­che akti­viert werden.