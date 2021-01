Land­gast­hof Zeh­ner erhält erneut 3 Ster­ne bei der Hotel­klas­si­fi­zie­rung – Mehr­weg­ver­packun­gen für Mit­nah­me­spei­sen eingeführt

Hotel- und G‑Klassifizierung als Qua­li­täts­weg­wei­ser für Gäste

Die Deut­sche Hotel­klas­si­fi­zie­rung mit ihren fünf inter­na­tio­nal aner­kann­ten Ster­ne-Kate­go­rien ist 1996 vom Bran­chen­ver­band DEHO­GA unter maß­geb­li­cher Initia­ti­ve Bay­erns ent­wickelt und ein­ge­führt wor­den. 2005 wur­de das Qua­li­täts­sy­stem um die G‑Klassifizierung für Gast­hö­fe, Gast­häu­ser und Pen­sio­nen erwei­tert, die Ster­ne bei­der Klas­si­fi­zie­run­gen sind drei Jahr gül­tig. Durch­ge­führt wer­den die Bewer­tun­gen im Frei­staat von der Bay­ern Tou­rist GmbH (BTG), einer Toch­ter­ge­sell­schaft des Bay­ri­schen Hotel- und Gast­stät­ten­ver­ban­des DEHO­GA Bay­ern. Sie nimmt hier­zu bei allen zu klas­si­fi­zie­ren­den Betrie­ben eine Vor-Ort-Prü­fung vor. Nach dem Vor­bild der Deut­schen Hotel­klas­si­fi­zie­rung haben mitt­ler­wei­le die Hotel­ver­bän­de von 14 wei­te­ren euro­päi­schen Län­dern ein har­mo­ni­sier­tes euro­päi­sches Klas­si­fi­zie­rungs­sy­stem ein­ge­führt. Damit wird den Gästen auch grenz­über­schrei­tend eine zuver­läs­si­ge Ent­schei­dungs­hil­fe für die Aus­wahl der Hotels geboten.

„Die Ster­ne­klas­si­fi­zie­rung ist eine wich­ti­ge Ori­en­tie­rungs­hil­fe für Gäste bei der Aus­wahl einer pas­sen­den Unter­kunft. Dabei spielt die Anzahl der Ster­ne weni­ger eine Rol­le, als viel­mehr das Vor­han­den­sein an sich. Denn jeder Gast ver­fügt über ein bestimm­tes Bud­get und erwar­tet ein indi­vi­du­el­les Maß an Kom­fort. Die Ster­ne geben dem Gast ver­läss­lich Aus­kunft über Aus­stat­tung und Ver­pfle­gung auf die er sich freu­en kann“, so DEHO­GA Bay­ern-Prä­si­den­tin Ange­la Inselkammer.

Mehr­weg­ver­packung zum Mit­neh­men – inno­va­tiv und umweltfreundlich

Bereits wäh­rend des ersten Lock­downs im Früh­jahr 2020 durf­te die Gastro­no­mie Spei­sen nur noch zum Mit­neh­men anbie­ten. Dabei zeich­ne­te sich ab, dass durch Ein­weg­ver­packun­gen aus Sty­ro­por oder Folie nicht nur viel Müll pro­du­ziert wird, son­dern die Spei­sen schnell an Tem­pe­ra­tur ver­lie­ren. Dar­auf reagier­te Fami­lie Zeh­ner inno­va­tiv und führ­te Mehr­weg­ver­packun­gen in einem Pfand­sy­stem ein. Die fest ver­schließ­ba­ren Behäl­ter wer­den gegen ein klei­nes Pfand an die Gäste her­aus­ge­ge­ben. Bei der näch­sten Bestel­lung brin­gen sie die­se wie­der mit. Die Gerich­te wer­den dar­in wie auf dem Tel­ler ange­rich­tet, denn das Auge isst ja bekannt­lich mit. Zusätz­lich wird unnö­ti­ger Müll ver­mie­den und die Umwelt geschont.