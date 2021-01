Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bayreuth

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz im Land­kreis ist leicht gesun­ken auf 164,87 und in der Stadt Bay­reuth auf 153,78 etwas ange­stie­gen. Seit dem Vor­tag sind ins­ge­samt 31neue posi­ti­ve Coro­na-Test­ergeb­nis­se ein­ge­gan­gen, 14 aus dem Land­kreis und 17 aus der Stadt Bay­reuth. Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 2.730 und in der Stadt Bay­reuth 1.876 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus gete­stet. Heu­te sind im Land­kreis 240 und in der Stadt Bay­reuth 197 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infi­ziert. Als gene­sen gel­ten 2.396 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 1.627 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hatte.

Ins­ge­samt 101 Per­so­nen mit COVID-19 wer­den sta­tio­när behan­delt, 40 Pati­en­ten aus dem Land­kreis und 43 aus der Stadt – davon sind 92 Pati­en­ten im Kli­ni­kum Bay­reuth und neun in der Sana-Kli­nik in Peg­nitz in Behand­lung. Aus dem Land­kreis sind bis­her 94 und aus der Stadt Bay­reuth 52 Per­so­nen an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 verstorben.

Hin­sicht­lich der gel­ten­den Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men sind als offi­zi­el­le Wer­te die beim Robert-Koch-Insti­tut geli­ste­ten Zah­len aus­schlag­ge­bend, die unter die­sem Link im Inter­net ver­öf­fent­licht wer­den: https://​expe​ri​ence​.arc​gis​.com/​e​x​p​e​r​i​e​n​c​e​/​4​7​8​2​2​0​a​4​c​4​5​4​4​8​0​e​8​2​3​b​1​7​3​2​7​b​2​b​f​1​d​4​/​p​a​g​e​/​p​a​g​e​_1/

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Hof

46 neue Coro­na-Fäl­le im Hofer Land – 20 Per­so­nen aus Qua­ran­tä­ne entlassen

In Stadt und Land­kreis Hof sind 46 wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den. 27 davon kom­men aus dem Land­kreis, 19 Fäl­le kom­men aus der Stadt. Eine Per­son steht in Bezug zu einer Ein­rich­tung, 19 Per­so­nen waren als Kon­takt­per­so­nen bekannt. Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt damit auf 4735 Personen.

Da neun Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 545 Per­so­nen. 4034 Per­so­nen gel­ten als genesen.

Unter­des­sen bestä­tigt die Gesund­heits­be­hör­de des Land­krei­ses und der Stadt Hof einen wei­te­ren Todes­fall in Zusam­men­hang mit dem Coro­na-Virus. Dabei han­delt es sich um einen 68-jäh­ri­gen Mann aus dem Land­kreis Hof, wel­cher mit dem Coro­na-Virus ver­stor­ben ist.

Unse­re auf­rich­ti­ge Anteil­nah­me gilt den Ange­hö­ri­gen des Verstorbenen.

Die Zahl der Todes­fäl­le von Coro­na-Infi­zier­ten im Hofer Land steigt auf 156 an.

Die 545 Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Land­kreis Hof: 307

Stadt Hof: 238

Es erge­ben sich fol­gen­de 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI):

Land­kreis Hof: 204,6

Stadt Hof: 163,7

Bit­te beach­ten Sie: Im Land­kreis Hof gilt aktu­ell die 15-Kilo­me­ter-Regel. Die­se kann erst dann außer Kraft gesetzt wer­den, wenn der 7‑Ta­ge-Inzi­denz­wert min­de­stens sie­ben Tage in Fol­ge unter 200 liegt.

In der Stadt Hof liegt der Inzi­denz­wert seit mehr als sie­ben Tagen unter 200. Daher wur­de die 15-Kilo­me­ter-Regel ausgesetzt.

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Kronach

Im Zuge der Coro­na-Pan­de­mie hat der Land­kreis Kro­nach erneut Todes­fäl­le zu ver­zeich­nen. Eine 95-jäh­ri­ge Frau sowie ein 83-jäh­ri­ger und ein 84-jäh­ri­ger Mann, die mit dem Coro­na-Virus infi­ziert waren, sind verstorben.

Zah­len zum Corona-Geschehen

7‑Ta­ge-Inzi­denz* 107,9

Neu-Infi­zier­te der ver­gan­ge­nen 7 Tage* 72

Tages­ak­tu­el­le Zahlen

Neu-Infi­zier­te seit letz­ter Mel­dung 7

Gene­se­ne seit letz­ter Mel­dung 36

Gesamt­zah­len

Infi­zier­te aktu­ell in Qua­ran­tä­ne 116

Gene­se­ne 1815

Ver­stor­be­ne 51

Infi­zier­te seit Pan­de­mie-Aus­bruch 1982

* Quel­le: RKI

Zah­len zu Corona-Impfungen

Erst­imp­fun­gen 1780

Zweit­imp­fun­gen 482

GESAMT 2262

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Kulmbach

Bedau­er­li­cher­wei­se ist die Zahl der im Zusam­men­hang mit einer Coro­na­vi­rus-Infek­ti­on ste­hen­den Todes­fäl­le im Land­kreis um vier wei­te­re Per­so­nen auf 77 angestiegen.

Dar­über hin­aus wur­de heu­te nur ein wei­te­rer posi­ti­ver Coro­na­vi­rus-Fall im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 98 in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach sinkt damit auf 136,94.

Das Gesund­heits­amt stellt wei­ter­hin die Kon­takt­per­so­nen­er­mitt­lung und die tele­fo­ni­sche Betreu­ung der häus­lich iso­lier­ten Per­so­nen umfas­send sicher.

aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 240

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 98

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 136,94

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 36 (7 | 6)

in Qua­ran­tä­ne: 486

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 1.909 (+ 1)

Gene­se­ne: 1.592 (+ 19)

Ver­stor­be­ne: 77 (+ 4)

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen und All­ge­mein­ver­fü­gun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Wunsiedel

Der Land­kreis mel­det heu­te acht neue Fäl­le; damit sind 303 Per­so­nen erkrankt, 2321 gel­ten als gene­sen. Seit Beginn der Pan­de­mie wur­den 2738 Per­so­nen posi­tiv auf das Virus gete­stet; 114 sind verstorben.

Ver­stor­ben im Zusam­men­hang mit Coro­na sind zwei Frau­en im Altern von 73 und 84 Jah­ren, sowie zwei Män­ner im Altern von 83 und 92 Jahren.

Die 7‑Ta­ges-Inzi­denz liegt bei 291,8.