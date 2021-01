Am Don­ners­tag den 28.1.2021 fin­det um 19:00 Uhr ein bil­dungs­po­li­ti­scher Dia­log zum The­ma „Schu­le in Lock­down-Zei­ten“ statt. Zu Gast sind MdL Mar­kus Bay­er­bach, Vor­sit­zen­der des Bil­dungs­aus­schus­ses im Baye­ri­schen Land­tag, und Gerd Kög­ler, Kreis­rat und Mit­glied des Lan­des­vor­stan­des der AfD Bay­ern. Die Ver­an­stal­tung erfolgt über GoTo­Mee­ting. Unter dia​log​.afd​-bam​berg​.de kön­nen Sie an der Ver­an­stal­tung teilnehmen.

AfD Kreis­ver­band Bamberg