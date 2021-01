Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Bei Ver­kehrs­kon­trol­le Steu­er­ver­ge­hen festgestellt

Her­zo­gen­au­rach – Am Frei­tag­mor­gen wur­de der Fah­rer eines Pkw im Orts­teil Nie­dern­dorf einer all­ge-mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass das Fahr­zeug über eine aus­län­di-sche Zulas­sung ver­füg­te, obwohl sich der regel­mä­ßi­ge Stand­ort des Fahr­zeugs in Deutsch­land befin­det und so die Steu­er­pflicht umgan­gen wird. Gegen den Fah­rer und Hal­ter des Pkw wur­de ein Straf­ver­fah-ren auf Grund eines steu­er­recht­li­chen Ver­ge­hens eingeleitet.

Zeu­gen von Sach­be­schä­di­gung an Pkw gesucht

Her­zo­gen­au­rach – Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter beschä­dig­te im Zeit­raum zwi­schen Diens­tag und Frei-tag einen in der Hans-Herold-Stra­ße gepark­ten schwar­zen Toyo­ta. Es ent­stand ein Sach­scha­den an der rech­ten Fahr­zeug­sei­te, die­se wur­de mit einem unbe­kann­ten Gegen­stand ver­kratzt. Per­so­nen, die Anga-ben zum Täter oder zum Tat­her­gang machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach in Ver­bin­dung zu set­zen (09132/78090).

Bei win­ter­li­chen Stra­ßen­ver­hält­nis­sen von der Fahr­bahn abgekommen

Heß­dorf – Am Sams­tag­mor­gen befuhr ein 20-Jäh­ri­ger als Fah­rer eines Klein­trans­por­ters gegen 05:00 Uhr das Orts­ge­biet von Hann­berg und kam auf dem Kir­chen­platz auf Grund von Schnee­glät­te nach rechts von der Fahr­bahn ab. Dadurch wur­den sowohl eine am Stra­ßen­rand befind­li­che Got­tes­sta­tue als auch das Fahr­zeug beschä­digt, die­ses muss­te abge­schleppt wer­den. Der Fah­rer des Klein­trans­por­ters blieb unverletzt.

Ver­samm­lungs­ge­sche­hen am 23.01.2021 – Bilanz der mit­tel­frän­ki­schen Polizei

Mit­tel­fran­ken (ots) – Für den heu­ti­gen Sams­tag (23.01.2021) waren in Mit­tel­fran­ken erneut meh­re­re Ver­samm­lun­gen mit Bezug zu den aktu­ell gel­ten­den Coro­na-Bestim­mun­gen ange­mel­det wor­den. Die Poli­zei betreu­te ent­spre­chen­de Ver­an­stal­tun­gen in Nürn­berg, Erlan­gen und Her­zo­gen­au­rach und zieht eine posi­ti­ve Ein­satz­bi­lanz. Sicher­heits­stö­run­gen blie­ben aus, Ver­stö­ße gegen die Infek­ti­ons­schutz­be­stim­mun­gen muss­ten nur in weni­gen Fäl­len fest­ge­stellt werden.

Die mit­tel­frän­ki­sche Poli­zei, die auch heu­te von Ein­hei­ten der Baye­ri­schen Bereit­schafts­po­li­zei unter­stützt wur­de, rich­te­te ihr Augen­merk bei der Betreu­ung des Ver­samm­lungs­ge­sche­hens vor allem auf die Ein­hal­tung der ver­samm­lungs- und infek­ti­ons­schutz­recht­li­chen Bestimmungen.

Bereits um 13:00 Uhr fand auf dem Markt­platz in Her­zo­gen­au­rach eine Mahn­wa­che statt, zu der sich bis zu 60 Per­so­nen zusam­men­fan­den. Eine wei­te­re Kund­ge­bung, die zwi­schen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr in Erlan­gen durch­ge­führt wur­de, ver­lief eben­falls ohne Zwi­schen­fäl­le. An der Ver­an­stal­tung auf dem Schloss­platz hat­ten sich ins­ge­samt 30 Per­so­nen beteiligt.

Im glei­chen Kon­text war für den Zeit­raum zwi­schen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr eine Ver­samm­lung in der Nürn­ber­ger Innen­stadt ange­mel­det wor­den. 90 Teil­neh­mer aus dem Lager der Geg­ner aktu­el­ler Coro­na-Maß­nah­men ver­sam­mel­ten sich hier­zu auf dem Korn­markt. Auch im Zusam­men­hang mit die­ser Kund­ge­bung kam es zu kei­ner­lei Sicherheitsstörungen.

Im Ver­lauf des Ein­satz­ge­sche­hens in Mit­tel­fran­ken bean­stan­de­ten die Poli­zei­kräf­te 3 Ver­stö­ße gegen das Infektionsschutzgesetz.