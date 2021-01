Der HC Erlan­gen gewann am Frei­tag­abend sein erstes Test­spiel der Win­ter­vor­be­rei­tung mit 26:18 (16:15) gegen die DJK Rim­par Wöl­fe. Ohne acht sei­ner Stamm­spie­ler (Firn­ha­ber, Metz­ner, Over­by, Fer­lin, Fäth, Link, Ols­son und Sel­lin) lie­fer­te sich der HCE mit sei­nem frän­ki­schen Nach­barn ein kampf­be­ton­tes Match, dass die Erlan­ger am Ende für sich ent­schei­den konn­ten. Bester Wer­fer des Erst­li­gi­sten war Dani­el Mos­in­di, der sich fünf Mal in die Tor­schüt­zen­li­ste eintrug.

Wäh­rend die Gast­ge­ber, die bereits näch­ste Woche ihr erstes Pflicht­spiel bestrei­ten, auf ihren kom­plet­ten Kader zurück­grei­fen konn­ten, rei­ste der HC Erlan­gen am Frei­tag nur mit elf Feld­spie­lern ins ca. 100 km ent­fern­te Rim­par. Neben den WM-Fah­ren Firn­ha­ber, Metz­ner, Fer­lin und Over­by muss­te der HCE in sei­nem ersten Test­spiel der Win­ter­vor­be­rei­tung außer­dem auf sei­ne Stamm­spie­ler Fäth, Link, Sel­lin, und Ols­son ver­zich­ten, die sich alle­samt noch im Wie­der­ein­stiegs-Trai­ning befin­den. Die bei­den Rück­raum­spie­ler Simon Jepps­son und Nico Büdel konn­ten, wenn auch gedros­selt, erst­mals nach ihren Ver­let­zun­gen wie­der am Spiel­ge­sche­hen Mit­wir­ken. Die erste Halb­zeit ver­lief ziem­lich aus­ge­gli­chen. Bis­sel brach­te den HC Erlan­gen nach drei Minu­ten mit 2:1 in Füh­rung, aber die Gast­ge­ber aus Rim­par spiel­ten einen schnel­len Ball und kamen post­wen­dend per Tem­po­ge­gen­stoß zum Aus­gleich. Nach acht gespiel­ten Minu­ten führ­ten die Wöl­fe mit 5:3, aber die Erlan­ger fan­den in der Abwehr mit zuneh­men­der Spiel­zeit mehr Zugriff und erar­bei­te­ten sich in der 14. Minu­te durch den Tref­fer von Nico Büdel zum 5:6 die Füh­rung wie­der zurück. Fünf Minu­ten vor dem Ende des ersten Durch­gangs traf Sime Ivic zum 9:11, doch die Rimpa­rer Wöl­fe lie­ßen sich nicht abschüt­teln und konn­ten vor allem über die Kreis­po­si­ti­on immer wie­der zum Tor­er­folg kom­men. Weil Kell­ner die Zeit­stra­fe sah, hol­te der Zweit­li­gist wie­der auf und traf in der 28. Minu­te zum 14:14. Zur Pau­se trenn­ten sich bei­de Teams mit 16:15.

Nach dem Sei­ten­wech­sel konn­ten die Erlan­ger zunächst zum 16:16 aus­glei­chen. Dann unter­lie­fen dem HCE jedoch drei tech­ni­sche Feh­ler, gepaart mit zwei Fehl­wür­fen, was zur Fol­ge hat­te, dass die Gast­ge­ber wie­der mit 21:18 in Füh­rung gehen konn­ten. Das nahm Micha­el Haaß zum Anlass, die Aus­zeit zu legen. Er rief sei­ne jun­ge Mann­schaft noch ein­mal zusam­men und stell­te sie auf die ver­blei­ben­den 20 Minu­ten ein. Die Anspra­che trug Früch­te, denn der HCE spiel­te von nun an cle­ve­rer und schaff­te es in der 45. Minu­te aus­zu­glei­chen (21:21). Weil Janis Boieck im Tor ein ums ande­re Mal stark parier­te, zogen die Erlan­ger immer wei­ter davon. Der fünf­fa­che Tor­schüt­ze Dani­el Mos­in­di traf fünf Minu­ten vor dem Ende zum vor­ent­schei­den­den 24:27. Am Ende gewann der HC Erlan­gen die Par­tie mit 26:28.

Für das Team von Micha­el Haaß ste­hen näch­ste Woche inten­si­ve Trai­nings­ein­hei­ten auf dem Pro­gramm. Die letz­te Vor­be­rei­tungs­wo­che endet am kom­men­den Frei­tag, den 29.01.21 mit dem letz­ten Test­spiel gegen den Liga­kon­kur­ren­ten FRISCH AUF! Göp­pin­gen. Auch zu die­sem Spiel bie­tet der HCE auf sei­nem Twit­ter-Account wie­der einen Live­ticker an.

STA­TI­STIK

HC ERLAN­GEN

Tor: Boieck, Ziemer

Bis­sel (4), Jäger (1), Mar­schall (3), Jepps­son (1), Büdel (3), Kell­ner (2), Ivic (3), Mos­in­di (5), von Gruch­al­la (2/1), Schäf­fer (2), Duvan­cic (2)