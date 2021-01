Ein inter­na­tio­na­les Team von For­schern der Uni­ver­si­ty of Oxford, der LMU Mün­chen, der ETH sowie der Uni­ver­si­tät Zürich und des Baye­ri­schen Geo­in­sti­tuts an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth hat eine neue Theo­rie für die Ent­ste­hung des Son­nen­sy­stems ent­wickelt: Die Theo­rie erklärt die Bil­dung der Pla­ne­ten und vie­le Meteo­ri­ten­fun­de durch zwei Ent­ste­hungs­schrit­te. Ihre Ergeb­nis­se wur­den heu­te (22.01.2021) in „Sci­ence“ veröffentlicht.

Jüng­ste Erkennt­nis­se aus astro­no­mi­schen Beob­ach­tun­gen pro­to­pla­ne­ta­rer Schei­ben und geo­che­mi­schen Laborana­ly­sen von Meteo­ri­ten bele­gen, dass – anders als bis­her ange­nom­men – die Pla­ne­ten­ent­ste­hung nur etwa 200.000 Jah­re nach der Bil­dung des jun­gen Sterns beginnt und in iso­lier­ten Regio­nen des jun­gen Son­nen­sy­stems statt­fin­det. Die ter­re­stri­schen Pla­ne­ten wie Erde und Mars ver­dan­ken dem frü­hen Beginn ihrer Ent­ste­hung eine rela­tiv trocke­ne Zusam­men­set­zung, wäh­rend die äuße­ren Pla­ne­ten wie Jupi­ter und Saturn, Aste­ro­iden und Kome­ten wäh­rend ihrer spä­ter ein­set­zen­den Ent­ste­hung wesent­lich mehr flüch­ti­ge Stof­fe wie Was­ser erhielten.

Astro­no­mi­sche Beob­ach­tun­gen von pla­ne­ten­bil­den­den Schei­ben haben gezeigt, dass die­se Schei­ben häu­fig nur schwa­che Tur­bu­len­zen auf­wei­sen. Unter die­sen Bedin­gun­gen zei­gen die Model­le, dass die Eis­li­nie, an der Was­ser von der Gas- in die Eis­pha­se über­geht, im frü­hen Son­nen­sy­stem von innen nach außen wan­der­te. Hier­bei kam es zu einem frü­hen Bil­dungs­schub von Pla­ne­te­si­ma­len, den Bau­stei­nen der Pla­ne­ten, im inne­ren Son­nen­sy­stem und einem wei­te­ren Schub spä­ter und wei­ter außen. Die­se zwei Ent­ste­hungs­epo­chen erklä­ren den frü­hen Beginn und das lang­wie­ri­ge Ende der Pla­ne­ten­bil­dung im inne­ren Son­nen­sy­stem und den spä­te­ren Beginn und den schnel­le­ren Abschluss der Pla­ne­ten­ent­ste­hung des äuße­ren Son­nen­sy­stems. Hier­bei sam­meln die zwei unter­schied­li­chen Pla­ne­te­si­mal­po­pu­la­tio­nen nach ihrer jewei­li­gen Bil­dung wei­ter­hin Mate­ri­al aus der umge­ben­den Schei­be und über gegen­sei­ti­ge Kol­li­sio­nen. Jedoch füh­ren die unter­schied­li­chen Zei­ten der ursprüng­li­chen Ent­ste­hung zu unter­schied­li­cher inter­ner Ent­wick­lung der sich bil­den­den Protoplaneten.

Prof. Dr. Gre­gor Gola­bek vom Baye­ri­schen Geo­in­sti­tut an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und Mit­au­tor der Stu­die erläu­tert: „Die unter­schied­li­chen Ent­ste­hungs­zeit­räu­me die­ser bei­den Pla­ne­te­si­mal­po­pu­la­tio­nen bedeu­ten, dass sich ihr inter­ner Wär­me­mo­tor aus dem radio­ak­ti­ven Zer­fall des kurz­le­bi­gen Iso­tops 26Al deut­lich unter­schied. Pla­ne­te­si­ma­le des inne­ren Son­nen­sy­stems wur­den sehr heiß, ent­wickel­ten inter­ne Mag­ma-Ozea­ne, bil­de­ten schnell Eisen­ker­ne und ent­ga­sten ihren anfäng­li­chen flüch­ti­gen Inhalt, was schließ­lich zu einer trocke­nen Pla­ne­ten­zu­sam­men­set­zung führ­te. Im Ver­gleich dazu bil­de­ten sich die Pla­ne­te­si­ma­le des äuße­ren Son­nen­sy­stems spä­ter und erfuh­ren daher eine wesent­lich gerin­ge­re inne­re Erwär­mung und somit eine begrenz­te Eisen­kern­bil­dung und Frei­set­zung flüch­ti­ger Stof­fe. Das früh gebil­de­te und trocke­ne inne­re Son­nen­sy­stem und das spä­ter gebil­de­te und was­ser­rei­che äuße­re Son­nen­sy­stem wur­den daher schon sehr früh in ihrer Geschich­te auf zwei unter­schied­li­che Evo­lu­ti­ons­pfa­de gebracht.“

Neu­in­ter­pre­ta­ti­on der frü­he­sten Ent­ste­hungs­epo­che des Sonnensystems

Die frü­he Auf­spal­tung der bei­den Popu­la­tio­nen bie­tet eine plau­si­ble Erklä­rung für die Zwei­tei­lung des Iso­to­pen­ge­halts von inne­rem und äuße­rem Son­nen­sy­stem, die in vie­len Meteo­ri­ten nach­ge­wie­sen wur­de. Die bei­den Pla­ne­ten­po­pu­la­tio­nen bil­de­ten sich zu unter­schied­li­chen Zei­ten und in unter­schied­li­chen Ent­fer­nun­gen von der Son­ne, des­halb wur­den wäh­rend der spä­te­ren Ent­wick­lung nur unwe­sent­li­che Men­gen an Mate­ri­al aus dem äuße­ren Son­nen­sy­stem in die inne­ren ter­re­stri­schen Pla­ne­ten ein­ge­baut und die iso­to­pi­sche Zwei­tei­lung blieb erhal­ten. Die Model­le zei­gen eben­falls, dass die anwach­sen­den ter­re­stri­schen Pla­ne­ten wäh­rend der Exi­stenz der pro­to­pla­ne­ta­ren Schei­be erfolg­reich vom ursprüng­li­chen Ent­ste­hungs­ort ihrer Bau­stei­ne an der Eis­li­nie an ihre heu­ti­gen Posi­tio­nen im Son­nen­sy­stem wan­dern können.

Das vom Team vor­ge­schla­ge­ne umfas­sen­de Ent­ste­hungs­mo­dell macht wei­ter­hin die Vor­aus­sa­ge, dass einer frü­hen, durch gegen­sei­ti­ge Kol­li­sio­nen domi­nier­ten Akkre­ti­on eine Pha­se folgt, die von der Akkre­ti­on klei­ne­rer Staub­kör­ner, soge­nann­ter „Peb­bles“, domi­niert wird. „Dies hät­te beob­acht­ba­re Kon­se­quen­zen für heu­ti­ge Aste­ro­iden und Meteo­ri­ten, bei­des Über­bleib­sel des frü­hen Son­nen­sy­stems, die wir mit­tels Raum­son­den und Labor­un­ter­su­chun­gen über­prü­fen kön­nen“, so der Wis­sen­schaft­ler. „Wei­ter­hin könn­te die rasche Ent­ste­hung der Pla­ne­te­si­ma­le in sepa­ra­ten Reser­voiren eini­ge der Ring­struk­tu­ren erklä­ren, die in den letz­ten Jah­ren mit­tels Radio­te­le­sko­pen in pro­to­pla­ne­ta­ren Schei­ben um beson­ders jun­ge Ster­ne ent­deckt wur­den. Dies könn­te durch wei­te­re astro­no­mi­sche Beob­ach­tun­gen von pro­to­pla­ne­ta­ren Schei­ben, in denen heu­te neue Pla­ne­ten ent­ste­hen, zukünf­tig wei­ter unter­sucht wer­den. Die Stu­die zeigt eben­falls, dass schon sehr früh fest­steht, ob ein zukünf­ti­ger Pla­net was­ser­reich oder was­ser­arm sein wird. Dies eröff­net neue Wege, um die Pla­ne­ten unse­res Son­nen­sy­stems im Kon­text der vie­len in der Gala­xie ent­deck­ten, mög­li­cher­wei­se sehr was­ser­rei­chen, Exo­pla­ne­ten zu verstehen.“

Prof. Dr. Gre­gor Gola­bek vom Baye­ri­schen Geo­in­sti­tut an der Uni­ver­si­tät Bayreuth

Prof. Dr. Gre­gor Gola­bek ist Mit­au­tor der Stu­die. Der Geo­phy­si­ker arbei­tet der­zeit haupt­säch­lich an der frü­hen ther­mo­me­cha­ni­schen Ent­wick­lung von ter­re­stri­schen Pla­ne­ten. „Die Erfor­schung der Pla­ne­ten­ent­ste­hung und ihrer frü­hen Evo­lu­ti­on ist mei­ner Mei­nung nach eine span­nen­de Auf­ga­be, da Daten und Model­le aus so unter­schied­li­chen Dis­zi­pli­nen wie Astro­phy­sik, Geo­che­mie und Gesteins­phy­sik mit com­pu­ter­ge­stütz­ter Geo­dy­na­mik kom­bi­niert wer­den kön­nen, um ein bes­se­res Ver­ständ­nis der Pro­zes­se zu erhal­ten, die das frü­he Son­nen­sy­stem präg­ten“, so Gola­bek. Das Baye­ri­sche Geo­in­sti­tut an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth betreibt expe­ri­men­tel­le Hoch­tem­pe­ra­tur-/Hoch­druck-For­schung auf den Gebie­ten Mine­ra­lo­gie, Petro­lo­gie, Geo­che­mie und Geo­phy­sik. Unter­su­chun­gen zur Struk­tur, Zusam­men­set­zung und zur Dyna­mik des Erd­in­nern meh­ren unser Ver­ständ­nis über gesteins­bil­den­de Prozesse.

Die­se For­schung wur­de mit Mit­teln der Simons Col­la­bo­ra­ti­on on the Ori­gins of Life, des Schwei­ze­ri­schen Natio­nal­fonds und des Euro­päi­schen For­schungs­rats unterstützt.