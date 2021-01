Die Stadt Bam­berg bie­tet jetzt Online-Ter­min­ver­ein­ba­run­gen für Zulas­sungs­stel­le und Füh­rer­schein­stel­le an / wei­te­re Dienst­stel­len sol­len in Kür­ze fol­gen

Die Ver­ein­ba­rung eines Ter­mins bei der Kfz-Zulas­sungs­stel­le und der Füh­rer­schein­stel­le der Stadt Bam­berg in der Moos­stra­ße wird jetzt deut­lich ver­ein­facht: Ab sofort kön­nen Bam­ber­ger Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Ter­mi­ne ein­fach und bequem rund um die Uhr online vereinbaren.

Und so funk­tio­niert es:

Sei­te stadt​.bam​berg​.de/​o​n​l​i​n​e​-​t​e​r​m​i​n​b​u​c​h​ung aufrufen Anlie­gen aus­wäh­len (z.B. „Zulas­sung“) Datum und gewünsch­tes Zeit­fen­ster anklicken (nur freie Zei­ten sind anwählbar) Eige­ne Kon­takt­da­ten angeben Daten­schutz­er­klä­rung anklicken Es erscheint eine Buchungsbestätigung Ter­min­be­stä­ti­gung geht per Mail ein

Einen „klei­nen, aber wich­ti­gen Schritt auf dem Weg zur digi­ta­len Stadt­ver­wal­tung“, nennt Dr. Ste­fan Gol­ler, Refe­rent für Wirt­schaft und Digi­ta­li­sie­rung, die Frei­schal­tung der neu­en Inter­net-Tools zur Ter­min­ver­ein­ba­rung. „Ein bür­ger­freund­li­ches Rat­haus muss auch ein digi­ta­les Rat­haus sein“, bekräf­tigt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. Das sei gera­de in der Coro­na-Pan­de­mie deut­lich geworden.

Frei­lich soll es dabei nicht blei­ben. Wei­te­re beson­ders publi­kums­in­ten­si­ve Ämter sol­len in Kür­ze fol­gen. So wird als näch­stes das Rat­haus am ZOB mit dem Ein­woh­ner­mel­de- und Pass­we­sen, sowie der Info­thek Online-Ter­min­ver­ein­ba­rung anbieten.