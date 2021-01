Die Wege von Chri­stoph Neu­hold und dem HSC 2000 Coburg tren­nen sich am Ende der Saison

Der öster­rei­chi­sche Natio­nal­spie­ler hat sich ab der Spiel­zeit 2021/22 für eine neue Her­aus­for­de­rung in Deutsch­land ent­schie­den. „Chri­stoph ist ein sehr ange­neh­mer Mensch, der in sei­ner Zeit beim HSC immer alles gege­ben hat und dies mit Sicher­heit auch bis Ende der Sai­son tun wird. Des­halb wün­sche ich ihm auch bereits jetzt alles Gute und viel Erfolg bei sei­ner neu­en Her­aus­for­de­rung und sei­nem wei­te­ren Weg“, erklärt Geschäfts­füh­rer Jan Gorr, der auch als Trai­ner bereits mit Neu­hold gear­bei­tet hat­te. Der Rück­raum­spie­ler, der momen­tan noch mit sei­ner Natio­nal­mann­schaft bei der WM in Ägyp­ten weilt, spielt seit 2018 beim HSC.