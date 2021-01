Ver­eins­pau­scha­le muss bis 1. März 2021 bean­tragt werden

Die­se Woche wur­de der bestehen­de Lock­down im Zuge der Coro­na-Pan­de­mie noch ein­mal ver­schärft. Dies bedeu­tet: Die Sport­stät­ten blei­ben nach wie vor geschlos­sen, der Spiel­be­trieb bleibt ein­ge­stellt. Um die aktu­el­len Aus­wir­kun­gen der Coro­na-Kri­se auf den Sport in Bay­ern ein­schät­zen und sich fak­ten­ba­siert bei der Poli­tik für wei­te­re Hilfs­maß­nah­men ein­set­zen zu kön­nen, hat der BLSV das Online-Por­tal zur Mel­dung finan­zi­el­ler Schä­den für Sport­ver­ei­ne und Sport­fach­ver­bän­de wie­der freigeschaltet.

Zur Ana­ly­se von finan­zi­el­len Schä­den für Sport­ver­ei­ne und Sport­fach­ver­bän­de im Zuge der Coro­na-Pan­de­mie hat­te der BLSV bereits im März 2020 im Zuge des ersten Lock­downs ein Online-Por­tal eröff­net – mit gro­ßer Reso­nanz: Ins­ge­samt wur­den im letz­ten Jahr hoch­ge­rech­net finan­zi­el­le Ein­bu­ßen von mehr als 200 Mio. Euro an den BLSV gemel­det. Auf­grund die­ser detail­lier­ten Fak­ten aus dem Mel­de­por­tal konn­te der BLSV als Inter­es­sens­ver­tre­ter aller Sport­ver­ei­ne und Sport­fach­ver­bän­de in Bay­ern im ver­gan­ge­nen Jahr beim Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on (StMI) mone­tä­re Hil­fe­stel­lun­gen erwir­ken. So wur­de die Ver­eins­pau­scha­le 2020 von 20 auf 40 Mio. Euro ver­dop­pelt, eine exi­sten­zi­el­le Unter­stüt­zungs­zu­sa­ge für Sport­fach­ver­bän­de, eine Unter­stüt­zung der Sport­schu­le Ober­ha­ching oder die Rest­mit­tel­aus­keh­rung an die Sport­fach­ver­bän­de erreicht.

Online-Abfra­ge zu den Aus­wir­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie seit heu­te freigeschaltet

Auch in die­sem Jahr wird sich der BLSV wie­der für kri­sen­be­ding­te Bedürf­nis­se sei­ner Sport­ver­ei­ne und Sport­fach­ver­bän­de in Bay­ern ein­set­zen. Hier­für wur­de seit heu­te eine erneu­te Online-Abfra­ge zu den Aus­wir­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie gestar­tet und das Por­tal zur Mel­dung finan­zi­el­ler Schä­den wie­der akti­viert. Der BLSV ruft alle baye­ri­schen Sport­ver­ei­ne und Sport­fach­ver­bän­de auf, an der Umfra­ge teil­zu­neh­men. Mit den Ergeb­nis­sen der Erhe­bung kann der BLSV dar­auf­hin eine umfang­rei­che Ein­schät­zung der finan­zi­el­len Schä­den vor­neh­men und mit der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung im Dia­log blei­ben, um auch für das Jahr 2021 Hil­fen zu erwir­ken. Außer­dem möch­te der BLSV mit­hil­fe die­ser Befra­gung sei­ne Ser­vice­an­ge­bo­te und Lei­stun­gen für Ver­ei­ne noch ziel­ge­rech­ter aus­rich­ten, indem auch Ser­vice­an­ge­bo­te mit abge­fragt wer­den. Die Zugangs­da­ten zur Online-Befra­gung wur­den den Sport­ver­ei­nen und Sport­fach­ver­bän­den bereits zugesendet.

In die­sem Zusam­men­hang weist der BLSV noch ein­mal dar­auf hin, dass die Bean­tra­gung der Ver­eins­pau­scha­le 2021 in die­sem Jahr bis zum Stich­tag 1. März 2021 erfolgt sein muss. Es han­delt sich hier­bei um eine Aus­schluss­frist, Rück­fra­gen zur Antrags­stel­lung beant­wor­tet ger­ne das BLSV Ser­vice-Cen­ter (Mail: service@​blsv.​de sowie Tel. +49 89 15702 400). Den Appell, heu­er die Ver­eins­pau­scha­le zu bean­tra­gen, rich­tet der BLSV an sei­ne Vereine.

Mehr Infor­ma­tio­nen und aktu­el­le Fra­gen und Ant­wor­ten (FAQs) bie­tet der BLSV auf sei­ner Web­site unter www​.blsv​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus, in sei­nen sozia­len Medi­en sowie in Mai­lings an Sport­ver­ei­ne und Sport­fach­ver­bän­de an. Dar­über hin­aus steht das BLSV Ser­vice-Cen­ter unter der Mail-Adres­se service@​blsv.​de und zu den BLSV-Geschäfts­zei­ten unter der Tel. +49 89 15702 400 für Rück­fra­gen zur Verfügung.