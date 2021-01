Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Brief­kä­sten demoliert

Am Mitt­woch zur Tages­zeit wur­den in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Lang­feld­stra­ße meh­re­re Brief­kä­sten beschä­digt. An der Brief­ka­sten­an­la­ge im Trep­pen­haus wur­den Ble­che ver­bo­gen und Schließ­zy­lin­der ent­wen­det. Ob auch Post­sen­dun­gen ent­wen­det wur­den, steht bis­her nicht abschlie­ßend fest. Meh­re­re Haus­be­woh­ner sind betrof­fen. Die Erlan­ger Poli­zei hat ein Straf­ver­fah­ren gegen Unbe­kannt ein­ge­lei­tet. Es wird wegen Sach­be­schä­di­gung ermit­telt. Hin­wei­se zu dem Vor­fall nimmt die ört­li­che Poli­zei­in­spek­ti­on unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Zeu­gen und Geschä­dig­ten eines Unfal­les gesucht

Her­zo­gen­au­rach. Eine Auto­fah­re­rin mel­de­te nach­träg­lich bei der Poli­zei, dass sie am Mitt­woch­abend gegen 19.00Uhr in Her­zo­gen­au­rach am Park­platz der Super­märk­te an der Erlan­ger Stra­ße einen wei­ßen Pkw VW Golf ange­fah­ren und beschä­digt hat.

Um recht­zei­tig vor Beginn der Aus­gangs­sper­re Zuhau­se zu sein ver­ließ sie nach kur­zer War­te­zeit die Unfall­stel­le ohne einen Hin­weis­zet­tel an den beschä­dig­ten Pkw zu hinterlassen.

Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach sucht Zeu­gen für das Gesche­hen und auch den Besit­zer des wei­ßen PKWs. Mög­li­cher­wei­se wur­de der Scha­den am Fahr­zeug noch nicht bemerkt.

Kon­takt­da­ten: Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach Tel. 09132 78090 und pp-​mfr.​herzogenaurach.​pi@​pollizei.​bayern.​de

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a. d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -