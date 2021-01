Seit Ende ver­gan­ge­ner Woche gibt es eine Häu­fung von Coro­na-Infek­tio­nen in einem Pfle­ge­heim im Land­kreis Bam­berg. Bis zum Mitt­woch­nach­mit­tag waren 45 Bewoh­ner und 12 Beschäf­tig­te posi­tiv auf das Virus gete­stet. Vier Bewoh­ner ver­star­ben seit Beginn des Aus­bruchs­ge­sche­hens bis zur Mit­te der Woche. Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg, Trä­ger und Heim­lei­tung haben am Frei­tag zusätz­li­che Schutz­maß­nah­men (Pan­de­mie­zo­nen) ein­ge­lei­tet. Zu Unter­stüt­zung der Mit­ar­bei­ter wur­den Kräf­te der Bun­des­wehr ange­for­dert, die am heu­ti­gen Don­ners­tag ihren Dienst aufnehmen.

Dies macht erneut deut­lich, dass rück­läu­fi­ge Inzi­denz­wer­te nicht über die Gefähr­lich­keit des Virus hin­weg­täu­schen dür­fen. Es ist wich­ti­ger denn je, Kon­tak­te ent­spre­chend der vor­ge­ge­be­nen Maß­nah­men zu beschrän­ken und Hygie­ne­re­geln zu achten.