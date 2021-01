Der Auf­bruch in ein neu­es Zeit­al­ter der mensch­li­chen Fortbewegung!

Wohl kaum ein Wirt­schafts­sek­tor ist der­zeit so im Wan­del wie jener der Mobi­li­tät. Egal, ob im Bereich der sich auf neue Antriebs­for­men spe­zia­li­sie­ren­den Auto­mo­bil­in­du­strie, der Elek­tro-gestütz­ten Fahr­rä­der oder auch der sich neu­en Anfor­de­run­gen anpas­sen­den, öffent­li­chen Trans­port­sy­ste­me: Tief­grei­fen­de Ver­än­de­run­gen in Kli­ma- und Ener­gie­po­li­tik sowie in der gesam­ten Gesell­schaft las­sen völ­lig neue For­men der Mobi­li­tät ent­ste­hen. Die Chan­ce Ver­kehrs­mit­tel für die Zukunft im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes mit­zu­ge­stal­ten, bie­tet nun die Hoch­schu­le Hof an. In Zusam­men­ar­beit mit der Staat­li­chen Fach­schu­le für Pro­dukt­de­sign Selb star­tet im Win­ter­se­me­ster 2021/22 der neue Stu­di­en­gang „Design & Mobi­li­tät“, auf den sich Inter­es­sier­te schon bald bewer­ben kön­nen. Stu­die­ren­den winkt der Ein­tritt in einen Markt der Zukunft.

Die Mensch­heit strebt nach neu­en Ant­wor­ten auf eines ihrer Grund­be­dürf­nis­se: Mobi­li­tät. Die Fra­ge, wie wir uns in Zukunft von einem Punkt zu einem ande­ren fort­be­we­gen wer­den, beschäf­tigt der­zeit Wis­sen­schaft, Unter­neh­men, Poli­tik und Medi­en. Nicht zu Unrecht, schließ­lich sind damit ins­be­son­de­re im Indu­strie­land Deutsch­land auch Fra­gen unse­res Wohl­stands oder unse­rer Arbeits­welt unmit­tel­bar verknüpft.

Bache­lor­stu­di­en­gang für zunächst 30 Studierende

Gefragt sind umso mehr inno­va­ti­ve, wirt­schaft­li­che, aber auch öko­lo­gisch nach­hal­ti­ge und optisch anspre­chen­de Lösun­gen. Jun­ge Men­schen zu befä­hi­gen, genau die­se zu schaf­fen, das ist das aus­drück­li­che Ziel des neu­en Stu­di­en­gangs „Design & Mobi­li­tät“ am neu­en Lern­ort Selb der Hoch­schu­le Hof. In Form eines Bache­lor­stu­di­en­gangs wer­den ab dem Win­ter­se­me­ster bis zu 30 Stu­die­ren­de in der Gestal­tung der Mobi­li­tät neue­ster Prä­gung unter­rich­tet. Die Lehr­ver­an­stal­tun­gen wer­den dabei zum ganz gro­ßen Teil in Selb und in weni­gen Fäl­len am Cam­pus der Hoch­schu­le Hof stattfinden.

Beste Berufs­aus­sich­ten

Im Mit­tel­punkt des Stu­di­ums steht unter ande­rem der Umgang mit digi­ta­len Hilfs­mit­teln: „Die neue­ste Tech­nik ermög­licht es uns, die Welt von Mor­gen neu zu gestal­ten. Wir möch­ten jun­ge Men­schen befä­hi­gen, funk­tio­na­le und optisch über­zeu­gen­de Gestal­tung kom­men­der Ver­kehrs­mit­tel mög­lichst über­zeu­gend zu ver­bin­den. Dies ist eine aus­ge­spro­chen span­nen­de und her­aus­for­dern­de Auf­ga­be, der wir uns ger­ne stel­len. Ich bin über­zeugt, dass unse­re zukünf­ti­gen Absol­ven­ten beste Berufs­aus­sich­ten in die­sem Bereich haben wer­den“, so Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann. Letz­te­res gel­te ins­be­son­de­re des­halb, da eine prä­zi­se aus­ge­rich­te­te Posi­tio­nie­rung des neu­en Stu­di­en­gan­ges bereits jetzt star­kes Inter­es­se sei­tens der Indu­strie erzeuge.

Digi­ta­le Gestal­tung, hand­werk­li­che Umsetzung

Das Design neu­er Mobi­li­tät erfor­dert umfang­rei­ches Wis­sen und Kön­nen, dar­an lässt Prof. Dr. Her­bert Rei­chel kei­nen Zwei­fel. Er ver­ant­wor­tet an der Hoch­schu­le Hof das Fach­ge­biet Kon­struk­ti­on und zeich­net maß­geb­lich für die Kon­zep­ti­on des neu­en Stu­di­en­gan­ges in Selb ver­ant­wort­lich: „Effi­zi­en­te Bewe­gung wird durch genaue phy­si­ka­li­sche Berech­nun­gen, durch maß­ge­schnei­der­te Werk­stof­fe, ergo­no­mi­sche Gestal­tung und auch durch gute Bedien­bar­keit des End­pro­duk­tes mög­lich. Unse­re Leh­re wird des­halb den Trans­fer von ersten Kon­zep­tio­nen auf Papier über die kör­per­li­che Rea­li­sie­rung und hand­werk­li­che Arbeit bis hin zur Über­nah­me in die digi­ta­le Welt umfas­sen“, erläu­tert er. Ein selbst­ver­ständ­li­cher Umgang mit High End Gestal­tungs­pro­gram­men, der Vir­tu­el­len Rea­li­tät sowie dem 3D-Druck wer­den des­halb bereits im Stu­di­um vermittelt.

Zusam­men­ar­beit mit Indu­strie und Wirtschaft

Der Stu­di­en­gang Design & Mobi­li­tät der Hoch­schu­le Hof, beschränkt sich aber nicht allein auf die rei­ne Hoch­schul­leh­re, son­dern arbei­tet in inten­si­vem Aus­tausch mit rele­van­ten Part­nern der Mobi­li­täts­in­du­strie zusam­men. In Team­ar­beit mit Ent­wick­lungs­in­ge­nieu­ren, Ver­trieb oder auch Kauf­leu­ten wird jeweils die beste Lösung für das Pro­dukt erar­bei­tet. So sol­len den Stu­die­ren­den auch die Anfor­de­run­gen rele­van­ter Unter­neh­men ver­mit­telt wer­den, die sich nicht allein auf das Lehr­ge­biet bezie­hen, deren Umset­zung aber ele­men­tar für den spä­te­ren Erfolg des Pro­duk­tes sind.

Design ent­schei­det über Erfolg

Dass für eine erfolg­rei­che Kon­struk­ti­on neu­er Mobi­li­tät neben allen zu erfül­len­den Funk­tio­na­li­tä­ten auch das Auge des Betrach­ters ganz ent­schei­dend ist, dar­an las­sen die Ver­ant­wort­li­chen kei­nen Zwei­fel: „Die gestal­te­ri­sche Qua­li­tät ist eine Grund­vor­aus­set­zung für den Erfolg eines Pro­duk­tes. Die besten Lösun­gen wer­den vom Kun­den nur akzep­tiert, wenn auch das Design modern und anspre­chend ist“, so Bernd Röss­ler, Fach­leh­rer an der Berufs­fach­schu­le für Produktdesign.

Wes­sen Traum es ist, dass die eige­nen Arbeits­er­geb­nis­se die Welt von mor­gen bewe­gen, der kann sich ab Mai 2021 an der Hoch­schu­le Hof für den neu­en Stu­di­en­gang „Design & Mobi­li­tät“ bewer­ben. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: www​.hof​-uni​ver​si​ty​.de/​s​t​u​d​i​e​n​a​n​g​e​bot