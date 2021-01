Der Hoch­schul­in­for­ma­ti­ons­tag der Uni­ver­si­tät Bay­reuth fin­det heu­er erst­mals im digi­ta­len For­mat statt. Am Sams­tag, 6. Febru­ar 2021, kön­nen sich Stu­di­en­in­ter­es­sier­te in Live-Ver­an­stal­tun­gen und Vide­os einen gan­zen Tag lang über das Stu­di­en­an­ge­bot an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth infor­mie­ren. Alle Pro­gramm­punk­te sind ein­fach und bequem von zuhau­se aus zugäng­lich – ohne vor­he­ri­ge Anmel­dung oder Freischaltung!

Der dies­jäh­ri­ge Hoch­schul­in­for­ma­ti­ons­tag beginnt um 10 Uhr mit einem Webi­nar der Zen­tra­len Stu­di­en­be­ra­tung und vie­len Tipps zum Stu­di­um in Bay­reuth. Zahl­rei­che Fach­be­rei­che bie­ten im Anschluss span­nen­de Ein­blicke in ihre Stu­di­en­in­hal­te. In Live-Kon­fe­ren­zen wer­den Stu­di­en­gän­ge vor­ge­stellt und inter­es­san­te Pro­be­vor­le­sun­gen ange­bo­ten. Chats bie­ten die Mög­lich­keit, direkt Kon­takt auf­zu­neh­men und Fra­gen zu stel­len. Stu­die­ren­de berich­ten von ihren Erfah­run­gen an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und geben Gele­gen­heit zum Aus­tausch. Und auch inter­na­tio­na­le Aspek­te kom­men nicht zu kurz: Für aus­län­di­sche Stu­di­en­in­ter­es­sier­te gibt es eine eige­ne Fra­ge­run­de; eben­so wird ein Inf­o­film zum Aus­lands­stu­di­um abruf­bar sein. Wäh­rend des gesam­ten Tages ste­hen außer­dem die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Zen­tra­len Stu­di­en­be­ra­tung in einem digi­ta­len Info­point Rede und Ant­wort auf alle indi­vi­du­el­len Fra­gen rund ums Stu­di­um in Bayreuth.

Ter­min / Zeit / Link

Am Sams­tag, 6. Febru­ar 2021, ab 10 Uhr unter die­sem Link: www​.hit​.uni​-bay​reuth​.de

Stu­di­en­in­ter­es­sier­te, Eltern und auch Lehr­kräf­te sind herz­lich eingeladen!

Die Ver­an­stal­tung ist frei über den Link www​.hit​.uni​-bay​reuth​.de zugäng­lich – eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Das Live-Pro­gramm wird über Zoom ange­bo­ten. Über den Hoch­schul­in­for­ma­ti­ons­tag hin­aus ste­hen Stu­di­en­in­ter­es­sier­ten die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Zen­tra­len Stu­di­en­be­ra­tung sowie die Fach­stu­di­en­be­ra­tun­gen aller Stu­di­en­gän­ge ger­ne in per­sön­li­chen Gesprä­chen rund um die Stu­di­en­wahl und das Stu­di­um an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth zur Verfügung.

Eine Aus­wahl ange­bo­te­ner Programmpunkte

Stu­die­ren an der Uni Bay­reuth: Alles was Sie wis­sen müs­sen zu Stu­di­en­gän­gen, Bewer­bung und Einschreibung

Vor­stel­lun­gen und Pro­be­vor­le­sun­gen aus fast allen Fach­be­rei­chen der Uni­ver­si­tät Bayreuth

Erfah­rungs­be­rich­te und Aus­tausch mit Studierenden

Stu­die­ren im Ausland

Das kom­plet­te Pro­gramm gibt es hier: www​.hit​.uni​-bay​reuth​.de

(Eini­ge Ange­bo­te blei­ben auch über den Hoch­schul­in­fo­tag hin­aus abruf­bar, so dass sich Inter­es­sier­te auch zeit­un­ab­hän­gig über Stu­die­ren und Leben im ober­frän­ki­schen Bay­reuth infor­mie­ren können.)