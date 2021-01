Auf ein hof­fent­lich bal­di­ges Wiedersehen

Der 22. Janu­ar wird als Jah­res­tag der Unter­zeich­nung des Ely­see-Ver­tra­ges began­gen, mit dem die deutsch-fran­zö­si­sche Freund­schaft ihre Erfolgs­ge­schich­te fei­ert. Im ver­gan­ge­nen Jahr wur­de an die­sem Tag auch das 50-jähir­ge Bestehen der Städ­te­part­ner­schaft zwi­schen Bam­berg und Rodez mit einer bun­ten Ver­an­stal­tung im Kai­ser-Hein­rich-Gym­na­si­um gefeiert…und dann kam Coro­na und blieb bis heu­te. Aus Anlass des dies­jäh­ri­gen Jah­res­ta­ges der Unter­zeich­nung des Ely­see-Ver­tra­ges im Jahr 1963 sen­det nun Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke mit einer Bot­schaft die herz­lich­sten Grü­ße aus der Part­ner­stadt Bam­berg nach Rodez.

„Ich bit­te Sie, die­se Bot­schaft als Zei­chen der Ver­bun­den­heit mit unse­ren Part­nern und Freun­den in Rodez zu ver­ste­hen, die zusam­men mit uns her­aus­for­dern­de Zei­ten erle­ben“, so der OB in sei­nem auf Fran­zö­sisch ver­fass­ten Schrei­ben. Der 22. Janu­ar sei eine gute Gele­gen­heit sich dar­an zu erin­nern, dass die deutsch-fran­zö­si­sche Freund­schaft, die durch unse­re Vor­gän­ger geschaf­fen wur­de, eine bei­spiel­lo­se Erfolgs­ge­schich­te dar­stellt. Dies sol­le Ermu­ti­gung sein, unse­re Ver­bin­dun­gen auch unter schwie­ri­gen Bedin­gun­gen inten­siv wei­ter zu pfle­gen. „Zusam­men mit vie­len Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­gern hof­fe ich auf eine bal­di­ge Fort­set­zung von per­sön­li­chen Begeg­nun­gen, damit wir unse­re über 50-jäh­ri­ge Städ­te­part­ner­schaft wei­ter­hin festi­gen und fort­set­zen kön­nen“, so Starke.

Zugleich sieht das Stadt­ober­haupt im 22. Janu­ar eine schö­ne Mög­lich­keit auch für die vie­len Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger, die Kon­tak­te und Freund­schaf­ten zu Rodez pfle­gen, ihre Ver­bun­den­heit zu zei­gen. Sei es durch einen per­sön­li­chen Anruf, Kon­takt­auf­nah­me über Social Media oder auch posta­lisch. Damit soll auch die Hoff­nung zum Aus­druck gebracht wer­den, mit bal­di­gen per­sön­li­chen Begeg­nun­gen und Tref­fen die Freund­schaft zwi­schen Bam­berg und Rodez wei­ter zu pfle­gen und fortzusetzen.

Eine ent­spre­chen­de Video­bot­schaft von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke ist am 22. Janu­ar auf der städ­ti­schen Face­book­sei­te zu sehen.