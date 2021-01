Anmel­dung tele­fo­nisch und per Mail möglich

Aus aktu­el­lem Anlass wei­sen das Impf­zen­trum sowie Stadt und Land­kreis Bam­berg dar­auf hin, dass eine Anmel­dung zur Coro­na-Schutz­imp­fung im Impf­zen­trum Bam­berg aus­schließ­lich nur für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger über 80 Jah­ren per Mail oder tele­fo­nisch mög­lich ist.

Die Dräh­te im Impf­zen­trum Bam­berg sind in den ver­gan­ge­nen Tagen heiß gelau­fen. Hin­ter­grund: Zahl­rei­che Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aller Alters­grup­pen möch­ten sich für die Covid 19-Imp­fung anmel­den. Der­zeit läuft aber erst die erste Stu­fe der Schutz­imp­fung. In der kön­nen sich aus­schließ­lich Per­so­nen über 80 Jah­re imp­fen las­sen. Die­ser Per­so­nen­kreis kann sich seit dem 15. Janu­ar tele­fo­nisch oder per Mail regi­strie­ren lassen.

Alle ande­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wer­den gebe­ten, die Lei­tun­gen für die über 80-Jäh­ri­gen frei­zu­hal­ten und sich über das Online­por­tal www​.impf​zen​tren​.bay​ern​.de für ihre Imp­fung auf­neh­men zu las­sen. Die Ter­mi­ne wer­den dann ent­spre­chend dem von der Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on (STI­KO) vor­ge­ge­be­nen Stu­fen­plan vergeben.