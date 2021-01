Neu­stadt a.d.Aisch (ots) – Wie mit Mel­dung 360 vom 02.03.2018 berich­tet, hat­ten Unbe­kann­te in den frü­hen Mor­gen­stun­den in ein Geschäft in der Karl-Eibl-Stra­ße ein­ge­bro­chen. Ein Tat­ver­däch­ti­ger konn­te nun ermit­telt werden.

Der oder die Ein­bre­cher waren zwi­schen 01:00 Uhr und 04:15 Uhr über ein auf­ge­he­bel­tes Fen­ster in das Zeit­schrif­ten- und Tabak­wa­ren­ge­schäft ein­ge­bro­chen und hat­ten Ziga­ret­ten im Wert von eini­gen tau­send Euro ent­wen­det. Durch das gewalt­sa­me Auf­bre­chen meh­re­rer Türen und Schub­lä­den hin­ter­lie­ßen die Täter einen Sach­scha­den von etwa 5.000 Euro.

Durch die inten­si­ve Spu­ren­si­che­rungs­ar­beit von Beam­ten der Ans­ba­cher Kri­mi­nal­po­li­zei konn­te am Tat­ort eine DNA-Spur fest­ge­stellt wer­den, die auf einen 26-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen hin­weist, der jedoch der­zeit unbe­kann­ten Auf­ent­halts ist.