Immer mehr Kin­der mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund benö­ti­gen Hil­fe bei ihren schu­li­schen Auf­ga­ben. Die­sen Auf­trag im Bereich der Außer­schu­li­schen Haus­auf­ga­ben­hil­fe nimmt die Inte­gra­ti­ons­lot­sin am Land­rats­amt Kulm­bach sehr ernst: „Uns ist bewusst, was rich­tig erlern­te Spra­che alles bewir­ken kann, vor allem auch das Errei­chen eines Schul­ab­schlus­ses“, so Sou­zan Nicholson.

Geplant wird daher ein Pro­jekt, bei dem Bil­dungs­pa­ten im Land­kreis ein­ge­setzt wer­den, um die betrof­fe­nen Kin­der so gut wie mög­lich bei deren Bil­dung zu unter­stüt­zen. Man hofft hier auf die Unter­stüt­zung von vie­len Frei­wil­li­gen. Als Paten enga­gie­ren kön­nen sich z.B. pen­sio­nier­te Leh­rer/-innen, Schü­ler/-innen, Exper­ten der HWK oder IHK usw.

„Nach Rück­spra­che mit unse­ren Grund- und Mit­tel­schu­len, gibt es eini­ge Schü­le­rin­nen und Schü­ler im Land­kreis Kulm­bach die die­se Art von Nach­hil­fe ger­ne in Anspruch neh­men wür­den“, ergänzt Nicholson.

Das Kon­zept wird am Mon­tag, den 25. Janu­ar 2021, um 16:30 Uhr im Rah­men eines digi­ta­len Info­abends über die Online Platt­form ZOOM vor­ge­stellt. Hier­zu sind alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger herz­lich eingeladen.

Wer teil­neh­men will kann sich unter der E‑Mail-Adres­se veranstaltungen@​landkreis-​kulmbach.​de mit dem Betreff Bil­dungs­pa­ten anmelden.

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen und bei Rück­fra­gen steht Sou­zan Nichol­son unter der Tele­fon­num­mer 09221/707–130 oder der E‑Mail: nicholson.​souzan@​landkreis-​kulmbach.​de zur Verfügung.