Das baye­ri­sche Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­um hat mit der Ver­tei­lung von 2,5 Mil­lio­nen FFP2-Mas­ken an Bedürf­ti­ge begon­nen. Die­se sind gestern Nach­mit­tag im Land­kreis Forch­heim ange­kom­men und wer­den aktu­ell von Beschäf­tig­ten des Land­rats­am­tes Forch­heim in Ver­sand­ta­schen gepackt und bis Ende der Woche an alle 2.800 Bedürf­ti­ge im Land­kreis per Post versandt.

Ziel­grup­pe

Bedürf­ti­ge ab 15 Jah­re sol­len fünf die­ser Schutz­mas­ken erhal­ten. Bedürf­tig sind grund­sätz­lich die Emp­fän­ger von Grund­si­che­rungs­lei­stun­gen (Grund­si­che­rung für Arbeits­su­chen­de nach dem SGB II, Grund­si­che­rung im Alter und bei Erwerbs­min­de­rung nach dem SGB XII, Hil­fe zum Lebensunterhalt).

In dem Paket wird auch ein Schrei­ben mit Hin­wei­sen zum Gebrauch der Mas­ken ent­hal­ten sein. Eine Mas­ken­aus­ga­be im Land­rats­amt oder Job­cen­ter ist nicht vor­ge­se­hen. Im Inter­es­se des Gesund­heits­schut­zes soll ver­mie­den wer­den, dass die Mas­ken per­sön­lich abge­holt wer­den müssen.

„Ziel ist es, dass die ent­spre­chen­den Mas­ken sobald wie mög­lich den Bedürf­ti­gen zur Ver­fü­gung ste­hen“, so Land­rat Dr. Her­mann Ulm. „Ich bedan­ke mich beim THW und bei mei­nen Mit­ar­bei­tern aus dem Sozi­al­amt für Ihr Enga­ge­ment und Ihre Unter­stüt­zung bei die­ser kurz­fri­sti­gen Aktion“.