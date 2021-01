Bür­ger­bus-Fahr­ten zu den Impf­zen­tren in Bay­reuth und Pegnitz

Ab näch­ster Woche steht der Land­kreis-Bür­ger­bus „Jura­hoch­flä­che“ im Bereich Hollfeld, Auf­seß, Plan­ken­fels, Wai­schen­feld und Ahorn­tal für kosten­lo­se Impf­fa­hr­ten zur Ver­fü­gung. „Die­se Dienst­lei­stung, die beson­ders unse­re immo­bi­len Mit­bür­ger anspre­chen soll, ist mir eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit“, so Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann mit Blick auf eine wei­te­re Beschleu­ni­gung des Impf­pro­zes­ses. Das Ziel ist klar: das Imp­fen soll für den Ein­zel­nen so ein­fach wie mög­lich gestal­tet werden.

Heißt: Bereit­stel­lung eines Fahr­dien­stes und Vor­ab­fest­le­gung des Impf­ter­mins. Bei­des wird den Inter­es­sier­ten im west­li­chen Land­kreis so gut wie abge­nom­men: ver­ant­wort­lich dafür ist das Orga­ni­sa­ti­ons­team „vor Ort“ rund um den Initia­tor Man­fred Neu­mei­ster, Bezirks – und Kreis­rat und vor allem „mit Herz und See­le“ Krei­s­se­nio­ren­be­auf­trag­ter. Bei ihm (Tel. 0171–2306193; manfredneumeister@t‑online.de) gehen die Impf­wün­sche ein, er küm­mert sich um den Impf­ter­min und legt die Abhol­zeit („an der Haus­tür“) durch den Bür­ger­bus fest. Gefah­ren wird der Bus in bewähr­ter Wei­se von dem erprob­ten Bür­ger­bus­fah­rer-Team aus der „Jura­hoch­flä­che“, das ihren Ser­vice kosten­los und voll­stän­dig ehren­amt­lich ein­bringt. Land­rat Wie­de­mann: „Unse­re Bür­ger­bus­struk­tur bil­det auch für die­sen unkon­ven­tio­nel­len Kri­sen­ein­satz eine her­vor­ra­gen­de Basis.“ Ger­ne unter­stützt die Regio­na­le Ent­wick­lungs­agen­tur die­ses sinn­vol­le Pro­jekt tatkräftig.

Anlau­fen soll das Pro­jekt Anfang näch­ster Woche: die Struk­tur steht. Mon­tags, mitt­wochs und frei­tags fährt der Bür­ger­bus das Impf­zen­trum in Bay­reuth an, dort wer­den die Hollfel­der, Auf­se­ßer und Plan­ken­fel­ser geimpft. Am Diens­tag und Don­ners­tag geht die Fahrt nach Peg­nitz zum dor­ti­gen Impf­zen­trum, wo die Wai­schen­fel­der und Ahorn­ta­ler geimpft wer­den. Auf Emp­feh­lung des ein­ge­schal­te­ten Gesund­heits­am­tes wer­den immer nur maxi­mal zwei „Impf­lin­ge“ trans­por­tiert, um die Infek­ti­ons­ri­si­ken im „abso­lu­ten Mini­mum“ zu hal­ten. Der Trans­port ist kosten­los. „Eine super Sache“, wie der Bay­reu­ther Land­rat fin­det, der hofft, dass von dem Ange­bot ent­spre­chend auch Gebrauch gemacht wird.