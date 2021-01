Der „Ver­eins­fin­der Fich­tel­ge­bir­ge“ gehört zu den zwölf Gewin­nern des Wett­be­werbs „Land.Voraus!“. Die­se Aus­zeich­nung, ver­ge­ben vom „Netz der Regio­nen“, geht an Pro­jek­te, die dazu bei­tra­gen, länd­li­che Regio­nen in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz als attrak­ti­ven Lebens­raum zu erhal­ten. Part­ner sind die Uni­ver­si­tät Bay­reuth, die Land­krei­se Wun­sie­del und Bay­reuth sowie das Netz­werk „Künst­ler­ko­lo­nie Fich­tel­ge­bir­ge e.V.“ (KÜKO). Die Platt­form „Ver­eins­fin­der Fich­tel­ge­bir­ge“ wird geför­dert im Pro­gramm Land­kul­tur vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung und Landwirtschaft.

„Unser Team freut sich sehr, dass der „Ver­eins­fin­der Fich­tel­ge­bir­ge“ zu den zwölf Gewin­ner­pro­jek­ten gehört – immer­hin wur­den über 300 Pro­jek­te aus Öster­reich, der Schweiz und Deutsch­land für den Wett­be­werb „Land.Voraus!“ ein­ge­reicht“, erläu­tert Dr. Tho­mas Dörf­ler vom Lehr­stuhl für Sozi­al- und Bevöl­ke­rungs­geo­gra­phie. Der Wis­sen­schaft­ler betreut und koor­di­niert den „Ver­eins­fin­der Fich­tel­ge­bir­ge“ sei­tens der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Die Aus­zeich­nung vom „Netz der Regio­nen“ geht an Pro­jek­te, die länd­li­che Regio­nen als attrak­ti­ven Lebens­raum erhal­ten wol­len. Neben 500 Euro Preis­geld erscheint jedes Gewin­ner­pro­jekt auf einem 2021er Jah­res­ka­len­der­blatt. Der Kalen­der wird im „Land.Voraus!“-Ideenpaket an über 520 Land­krei­se, Bezir­ke und Kan­to­ne ver­sen­det, um inter­es­san­te Ideen, Vor­ha­ben und Pro­jek­te in der länd­li­chen Ent­wick­lung bekannt zu machen.

Idee und Ziel vom „Ver­eins­fin­der Fichtelgebirge“

Auf dem Land sind Ver­ei­ne oft der wich­tig­ste Fak­tor im Kul­tur- und Gemein­schafts­le­ben. Doch seit meh­re­ren Jah­ren ist das Ver­eins­we­sen in länd­li­chen Regio­nen in der Kri­se: Vie­le Ver­ei­ne haben Nach­wuchs­pro­ble­me – es feh­len Men­schen, die sich einem Ver­ein so ver­bun­den füh­len, dass sie auch ger­ne ein Ehren­amt über­neh­men. Die­sem Trend möch­te der „Ver­eins­fin­der Fich­tel­ge­bir­ge“ ent­ge­gen­wir­ken. „Der länd­li­che Raum braucht die Ver­ei­ne als Treff­punkt, zur Talent­för­de­rung, zur Ent­wick­lung der Per­sön­lich­keit und zum Erle­ben von Inter­es­sen und Lei­den­schaf­ten, wie auch zur Stei­ge­rung von Lebens­freu­de und Gemein­schafts­sinn“, erläu­tert Sabi­ne Goll­ner, Vor­sit­zen­de der „Künst­ler­ko­lo­nie Fich­tel­ge­bir­ge e.V.“ (KÜKO), und ergänzt: „Mit unse­rem „Ver­eins­fin­der Fich­tel­ge­bir­ge“ möch­ten wir dazu bei­tra­gen, dass sich jun­ge Men­schen für die Ver­eins­kul­tur begei­stern! Wir möch­ten die Ver­ei­ne in ihrem Bestre­ben för­dern, einen guten Weg zwi­schen Tra­di­ti­on und moder­ner Kul­tur zu fin­den, um auch in der heu­ti­gen Gesell­schaft ihre wich­ti­ge Funk­ti­on zu behal­ten und damit attrak­tiv zu sein.“ Mit­hil­fe einer neu­ar­ti­gen Zusam­men­ar­beit von Kul­tur- und Krea­tiv­schaf­fen­den mit Ver­eins­ver­ant­wort­li­chen und Ehren­amt­lern – ergänzt durch eine Begleit­for­schung der Uni­ver­si­tät Bay­reuth – ent­ste­he ein „Real­la­bor“, das, so Dörf­ler, Defi­zi­ten bei den Ver­ei­nen vor allem im Bereich (digi­ta­ler) Kom­mu­ni­ka­ti­on und Außen­wir­kung ent­ge­gen­wir­ken solle.

Die Idee für das Pro­jekt stammt ursprüng­lich von Sabi­ne Goll­ner. Sie hol­te sich Unter­stüt­zung bei Prof. Dr. Eber­hard Roth­fuß und Dr. Tho­mas Dörf­ler vom Lehr­stuhl für Sozi­al- und Bevöl­ke­rungs­geo­gra­phie der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, die bei der Gestal­tung des För­der­an­trags maß­geb­lich zur Sei­te stan­den. Auch die Land­krei­se Bay­reuth und Wun­sie­del waren von der Idee schnell über­zeugt und unter­stüt­zen auch finan­zi­ell – weil auch sie her­aus­fin­den wol­len, was den Ver­eins­ak­ti­ven hel­fen kann. Es oblag dann dem Lehr­stuhl, dar­aus ein Uni­pro­jekt mit ent­spre­chen­der Aus­stat­tung auf die Bei­ne zu stel­len, in dem Sabi­ne Goll­ner die künst­le­risch-kura­ti­ve und Dr. Tho­mas Dörf­ler die wis­sen­schaft­li­che Lei­tung übernahmen.

Der „Ver­eins­fin­der Fich­tel­ge­bir­ge“ als Schau­fen­ster der Region

Die Ein­rich­tung der Inter­net­platt­form www​.ver​eins​fin​der​-fich​tel​ge​bir​ge​.de war eine der ersten Pro­jekt­maß­nah­men: Schon in der Recher­che­pha­se, in der 165 Kul­tur­ver­ei­ne direkt ange­schrie­ben wur­den, zeig­te sich, dass die Infor­ma­tio­nen vie­ler Ver­ei­ne im Inter­net ver­al­tet sind oder Ver­ant­wort­li­che der Ver­ei­ne gar nicht auf­ge­fun­den wer­den konn­ten. Dadurch wur­de die Wich­tig­keit des Por­tals noch deut­li­cher: Ver­ei­ne und Kul­tur­in­itia­ti­ven sol­len sich hier ver­net­zen und eine Art Schau­fen­ster der Regi­on ent­wickeln. Und ganz prak­tisch erprobt das „Real­la­bor Fich­tel­lab“ seit Herbst 2019 in Work­shops, was Kul­tur­ver­ei­nen gut­tun könn­te, um sicht­ba­rer zu wer­den, aber auch was hel­fen könn­te, um Ver­eins­ab­läu­fe durch digi­ta­le Medi­en und Pro­zes­se ein­fa­cher zu gestal­ten. „Wir freu­en uns sehr“, so die Pro­jekt­ver­ant­wort­li­chen, „dass zahl­rei­che Ver­ei­ne bereits mit­ma­chen – die Platt­form ist auch wei­ter­hin zur Regi­strie­rung offen. Das Pro­jekt kon­zen­triert sich vor­erst auf Kul­tur­ver­ei­ne, wir hof­fen aber, dass in einer Fort­set­zung des Pro­jekts die Platt­form auf ande­re Spar­ten aus­ge­dehnt wer­den kann.“

Online-Prä­sen­ta­ti­on beim Zukunfts­fo­rum Länd­li­che Entwicklung

Das Pro­jekt­team darf den „Ver­eins­fin­der Fich­tel­ge­bir­ge“ beim Fach­fo­rum Digi­ta­le Platt­for­men, das inner­halb des Zukunfts­fo­rums Länd­li­che Ent­wick­lung statt­fin­det und vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung und Land­wirt­schaft ver­an­stal­tet wird, online prä­sen­tie­ren am Mitt­woch, 20. Janu­ar 2021, von 15 bis 17 Uhr.

www​.zukunfts​fo​rum​-laend​li​che​-ent​wick​lung​.de/​1​4​-​z​u​k​u​n​f​t​s​f​o​r​u​m​-​2​021

Der „Ver­eins­fin­der Fich­tel­ge­bir­ge“ wird geför­dert im Pro­gramm Land­kul­tur vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung und Land­wirt­schaft auf­grund eines Beschlus­ses des Deut­schen Bun­des­tags. Part­ner sind die Uni­ver­si­tät Bay­reuth, die Land­krei­se Wun­sie­del und Bay­reuth sowie das Netz­werk „Künst­ler­ko­lo­nie Fich­tel­ge­bir­ge e.V.“

