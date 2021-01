Seit dem 11. Janu­ar befin­det sich Trai­ner Micha­el Haaß mit sei­nem Team wie­der in der Vor­be­rei­tung auf die noch aus­ste­hen­den 23 Spie­le in der LIQUI MOLY Hand­ball-Bun­des­li­ga. Vor dem ersten Aus­wärts­spiel im neu­en Jahr am Sams­tag, den 06. Febru­ar gegen den HSG Wetz­lar wur­den zwei Test­spie­le für den HC Erlan­gen terminiert.

Die Erlan­ger Bun­des­li­ga­hand­bal­ler gastie­ren am kom­men­den Frei­tag, den 22.01.2021 bei den DJK Rim­par Wöl­fen, die seit der Sai­son 2013/2014 in der zwei­ten Hand­ball-Bun­des­li­ga an den Start gehen. Die Par­tie zwi­schen den bei­den frän­ki­schen Nach­barn wird um 18:00 Uhr ange­pfif­fen. Eine Woche spä­ter, am 29.01.2021, misst sich der HCE im zwei­ten Test­spiel des neu­en Jah­res mit sei­nem Liga­kon­kur­ren­ten FRISCH AUF! Göp­pin­gen. Die Gene­ral­pro­be vor dem ersten Pflicht­spiel des Jah­res fin­det am 29.01.2021 um 16:00 Uhr in Erlan­gen statt.

„Die bei­den Test­spie­le sind für uns sehr wich­tig, denn sie die­nen auch als ein klei­ner Tape­ten­wech­sel für mei­ne Mann­schaft. So sehen die Jungs nicht täg­lich nur ihre klei­ne Trai­nings­grup­pe, son­dern kön­nen auch wie­der ein biss­chen Wett­kampf­luft schnup­pern. Gera­de das zwei­te Spiel gegen Göp­pin­gen ist auch für unse­re Spie­ler, die nach Ver­let­zun­gen zurück­kom­men eine gute Mög­lich­keit, sich wie­der an die Bun­des­li­ga her­an­zu­ta­sten“, sagt HCE-Trai­ner Micha­el Haaß.

Mit Pet­ter Over­by, Kle­men Fer­lin, Anto­nio Metz­ner und Seba­sti­an Firn­ha­ber muss die­ser bei den Test­spie­len gleich auf vier Stamm­spie­ler ver­zich­ten, die der­zeit in Ägyp­ten die Welt­mei­ster­schaft bestrei­ten und vor­aus­sicht­lich erst Ende Janu­ar zum Team zurück­sto­ßen. Da bei­de Spie­le auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie unter Aus­schluss der Öffent­lich­keit gespielt wer­den, hält der HC Erlan­gen sei­ne Fans über sei­ne Social-Media-Kanä­le auf dem Lau­fen­den und bie­tet auf sei­nem Twit­ter-Kanal einen Live­ticker für bei­de Par­tien an.