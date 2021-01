Seit Mon­tag, den 18. Janu­ar, gilt bay­ern­weit eine die FFP2-Mas­ken­pflicht im Ein­zel­han­del und öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln. Damit auch Bedürf­ti­ge pro­blem­los maß­nah­men­kon­form ihre Ein­käu­fe erle­di­gen und den ÖPNV nut­zen kön­nen, unter­stützt sie das Rote Kreuz in Bay­reuth mit 5.000 FFP2-Masken.

Die­se FFP2-Mas­ken wer­den in der Stadt per Post und im Land­kreis Bay­reuth von den Gemein­de­ver­wal­tun­gen der Wohn­or­te an die Bedürf­ti­gen ver­teilt. Die Gesamt­zahl der bereit­ge­stell­ten FFP2-Mas­ken setzt sich aus 2.600 Mas­ken aus Bestän­den des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth sowie einem Kon­tin­gent von 2.400 Mas­ken des BRK Lan­des­ver­ban­des zusammen.

„Es ist eine urei­ge­ne Auf­ga­be des Roten Kreu­zes die Schwä­che­ren in unse­rer Gesell­schaft zu unter­stüt­zen. Aus die­sem Grund ist es wich­tig, allen Tei­len der Bevöl­ke­rung, mög­lichst unbü­ro­kra­tisch die Mit­tel für ein Ein­hal­ten der Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men zur Ver­fü­gung zu stel­len“ teilt der Vor­sit­zen­de des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth Peter Mais­el mit.

„Mit die­ser soli­da­ri­schen Maß­nah­me wol­len wir, im Rah­men unse­res Enga­ge­ments zur Ver­lang­sa­mung der Aus­brei­tung des Coro­na-Virus, dazu bei­tra­gen, allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern ein Ein­hal­ten der Maß­nah­men zu ermög­li­chen,“ so Kreis­ge­schäfts­füh­rer des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth Mar­kus Ruckdeschel.

Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger dankt den Ver­ant­wort­li­chen des BRK für die Akti­on: „Bei der Bewäl­ti­gung der Coro­na-Pan­de­mie ist das Baye­ri­sche Rote Kreuz ein enga­gier­ter, kom­pe­ten­ter und ver­läss­li­cher Part­ner der Kommunen“.

Dem Dank an das Rote Kreuz schließt sich Flo­ri­an Wie­de­mann, Land­rat des Land­krei­ses Bay­reuth, an: „Der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth setzt hier ein star­kes Zei­chen der Soli­da­ri­tät – und genau das brau­chen wir in solch einer außer­ge­wöhn­li­chen Situa­ti­on. In Zei­ten der Pan­de­mie kommt es dar­auf an, vor allem auch an die Schwä­che­ren in unse­rer Gesell­schaft zu den­ken. Das BRK macht hier einen her­aus­ra­gen­den Job, wes­halb ich mich ganz herz­lich bedan­ken möchte.“