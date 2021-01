Land­kreis­ver­wal­tung infor­miert in neu­er Bro­schü­re über wich­ti­ge The­men rund um Müll­ent­sor­gung und –tren­nung / Her­aus­nehm­ba­rer Innen­teil mit Infos zu Nahverkehrslinien

Druck­frisch wird sie in den näch­sten Tagen mit der Post an alle Haus­hal­te im Land­kreis Lich­ten­fels gelie­fert: die neue Abfall­in­fo 2021 des Land­krei­ses Lich­ten­fels. Die zwölf­sei­ti­ge Bro­schü­re ent­hält wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen und Ter­min­über­sich­ten zur Abfall­ent­sor­gung im Land­kreis Lich­ten­fels. In der Heft­mit­te gibt es zum Her­aus­neh­men auf vier Sei­ten Infor­ma­tio­nen zu den neu­en Bus­li­ni­en im Land­kreis Lichtenfels.

In sei­nem Gruß­wort unter­streicht Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner, dass Umwelt- und Kli­ma­schutz sowie die Abfall­ver­mei­dung wich­ti­ge The­men sind, die der Land­kreis Lich­ten­fels vor­an­brin­gen will. Sein Dank gilt allen, die dabei mit­hel­fen, des Wei­te­ren den Müll­wer­kern der Abfuhr­un­ter­neh­men sowie den Mitarbeiter*innen der Wert­stoff­hö­fe, die trotz der erschwer­ten Bedin­gun­gen infol­ge der Covid-Pan­de­mie enga­giert im Ein­satz sind.

Die Bro­schü­re infor­miert, wie man sich für die Abfuhr-Erin­ne­rung per E‑Mail regi­striert, wo die Stand­plät­ze von Wert­stoff­hö­fen, Glas- und Dosen­con­tai­nern sowie Pro­blem­müll­sam­mel­stel­len sind und wie sie über das Geo­por­tal des Land­krei­ses (www​.land​kreis​-lich​ten​fels​.de) abge­ru­fen wer­den kön­nen. Tipps gibt es zur rich­ti­gen Abfall­tren­nung und wel­che Wert­stof­fe wohin gehö­ren, was Sperr­müll ist, wo Elek­tro­ge­rä­te ent­sorgt wer­den kön­nen. Auch was in Graue bzw. Grü­ne Ton­ne oder in den Gel­ben Sack muss, wird genau auf­ge­li­stet. Wer wei­te­re Fra­gen hat, fin­det wich­ti­ge Tele­fon­num­mern in der Abfall­in­fo, wie den „hei­ßen Draht“ zur Abfall­be­ra­tung (Tel.: 09571/18249).

Im her­aus­nehm­ba­ren Innen­teil wird der neue Nah­ver­kehr im Land­kreis Lich­ten­fels umfas­send vor­ge­stellt. Dabei sind die neu­en Bus­li­ni­en eben­so The­ma wie der Ruf­bus und die Schü­ler­be­för­de­rung zum VGN-Tarif.

„Mit unse­rer neu­en Abfall­in­fo 2021 möch­ten wir den Bür­ge­rin­nen und Bür­ger einen eben­so nütz­li­chen wie infor­ma­ti­ven Beglei­ter durch das gan­ze Jahr an die Hand geben. Ich hof­fe, das ist uns gelun­gen“, so Land­rat Chri­sti­an Meißner.