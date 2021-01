Das Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge stellt pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen ins­ge­samt eine Mil­li­on FFP2-Schutz­mas­ken kosten­frei zur Verfügung.

Im Lau­fe der KW 3 erhält der Land­kreis Forch­heim FFP2-Mas­ken, die an die Städ­te und Gemein­den im Land­kreis Forch­heim ver­teilt wer­den. Die­se wer­den zeit­nah ab KW 4 (ab 25.01.2021) die Aus­ga­be orga­ni­sie­ren. Die jewei­li­ge Haupt­pfle­ge­per­son kann dann drei Schutz­mas­ken kosten­los bei ihrer Stadt- bzw. Gemein­de­ver­wal­tung abholen.

Die Coro­na-Pan­de­mie bedroht vor allem die Gesund­heit älte­rer und pfle­ge­be­dürf­ti­ger Men­schen. Sie mög­lichst gut zu schüt­zen und unser Gesund­heits­sy­stem sta­bil zu hal­ten, for­dert der­zeit die gan­ze Gesell­schaft stark her­aus. Zu den Men­schen, auf die das beson­ders zutrifft, gehö­ren die vie­len pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen in Bay­ern. Ohne deren Ein­satz wäre die Ver­sor­gung der etwa 380.000 zuhau­se leben­den pfle­ge­be­dürf­ti­gen Men­schen nicht zu bewäl­ti­gen. Das Mini­ste­ri­um stellt daher den Kom­mu­nen eine an ihrer Ein­woh­ner­zahl ori­en­tier­te Anzahl an kosten­lo­sen Mas­ken zur Aus­ga­be zur Verfügung.

Hin­sicht­lich der Abga­be der kosten­lo­sen Mas­ken gel­ten fol­gen­de Vorgaben:

Es wer­den jeweils drei Schutz­mas­ken an die Haupt­pfle­ge­per­son ausgegeben.

Der Nach­weis erfolgt durch Vor­la­ge des Schrei­bens der Pfle­ge­kas­se mit Fest­stel­lung des Pfle­ge­gra­des der bzw. des Pfle­ge­be­dürf­ti­gen als Nach­weis der Bezugs­be­rech­ti­gung (für alle Pfle­ge­stu­fen gibt es Masken).

Die Abho­lung erfolgt in der Stadt- bzw. Gemein­de­ver­wal­tung der pfle­ge­be­dürf­ti­gen Person.

Wann und wo die Mas­ken vor Ort aus­ge­ge­ben wer­den, ver­öf­fent­li­chen die Kom­mu­nen. Nach­fra­gen hier­zu sind daher direkt an die Stadt- oder Gemein­de­ver­wal­tung zu richten.