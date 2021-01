Über die Akti­on “Fünf Minu­ten Kul­tur zum Zuhö­ren” läuft am heu­ti­gen Diens­tag, 19. Janu­ar 2021 um 17.30 Uhr in der Sen­dung “Fran­ken­schau aktu­ell” ein Bei­trag im Baye­ri­schen Fern­se­hen. Das TV-Team war am Mon­tag für Auf­nah­men im Land­kreis unterwegs.

Im Bei­trag kom­men die Macher und Nut­zer des Ange­bots zu Wort und mit Pia­nist Ingo Dann­horn einer der mitt­ler­wei­le 30 Kul­tur­schaf­fen­den, die ihren Mit­men­schen immer diens­tags tele­fo­nisch mit ganz ver­schie­de­nen kul­tu­rel­len Bei­trä­gen eine Freu­de bereiten.