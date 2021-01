HOF. Bei einem Maschi­nen­brand in einer Gie­ße­rei in der Fer­di­nand-Por­sche-Stra­ße ent­stand am Diens­tag­abend ein sie­ben­stel­li­ger Sach­scha­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che aufgenommen.

Gegen 16 Uhr brach der Brand an einer Maschi­ne in der Fir­ma aus. Rund 120 Èin­satz­kräf­te der Feu­er­weh­ren aus Hof, Tro­gen, Fei­litzsch, Gat­ten­dorf, Gum­perts­reuth sowie Ret­tungs­kräf­te und Poli­zi­sten waren schnell vor Ort. Nach erster Ein­schät­zung ent­stand an der Alu­mi­ni­um­ver­ar­bei­ten­den Maschi­ne und am Gebäu­de ein Scha­den von etwa 1.500.000 Euro. Glück­li­cher­wei­se erlitt nie­mand durch den Brand Verletzungen.

Beam­te der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof haben die Ermitt­lun­gen zur bis­lang unkla­ren Brand­ur­sa­che aufgenommen.