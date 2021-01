Der anhal­ten­de Struk­tur­wan­del in der Land­wirt­schaft und die ver­än­der­ten Mobi­li­täts- und Frei­zeit­be­dürf­nis­se haben die Anfor­de­run­gen an das land­wirt­schaft­li­che Wege­netz ver­än­dert. Wäh­rend die land­wirt­schaft­li­chen Maschi­nen immer schwe­rer und schnel­ler wer­den, nut­zen auch Rad­fah­rer und wei­te­re Frei­zeit­nut­zer die Wirt­schafts­we­ge. Das vor­han­de­ne Wege­netz ist für die­se Nut­zun­gen jedoch nicht aus­ge­rich­tet. Daher haben zehn Kom­mu­nen der ILE Frän­ki­sche Schweiz AKTIV im Som­mer 2020 das Pro­jekt „Kern­we­ge­kon­zept“ gestar­tet. Ziel des Kon­zep­tes ist es, die land­wirt­schaft­li­chen Haupt­we­ge zu iden­ti­fi­zie­ren und an die gege­be­nen Bedürf­nis­se anzupassen.

Zu Beginn des Pro­jek­tes wur­den alle Grund­la­gen­da­ten erfasst. Die­se wer­den als Pla­nungs­grund­la­gen benö­tigt. Als näch­sten Schritt sol­len alle wich­ti­gen Akteu­re, wie Land­wir­te, Natur­schüt­zer und Behör­den in die Pla­nun­gen ein­be­zo­gen wer­den. Das Pla­nungs­bü­ro BBV Land­Sied­lung GmbH sowie der För­der­mit­tel­ge­ber ALE Ober­fran­ken möch­ten Ihnen in einer gemein­sa­men Ver­an­stal­tung das Pro­jekt vor­stel­len, die fol­gen­den Schrit­te erklä­ren, auf die För­der­mög­lich­kei­ten ein­ge­hen und Ihre Fra­gen zum The­ma beantworten.

Auf Grund der aktu­el­len Aus­gangs­be­schrän­kun­gen fin­det der Ter­min als Video­kon­fe­renz über Micro­soft Teams statt. Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich dazu ein­ge­la­den. Eine Anmel­dung ist nicht notwendig.

Öffent­li­che Auf­takt­ver­an­stal­tung zum Kernwegekonzept

am Diens­tag, den 26.01.2021

um 18.00 Uhr

als Video­kon­fe­renz über Micro­soft Teams

Die Zugangs­da­ten zu der Video­kon­fe­renz wer­den Sie recht­zei­tig auf unse­rer Inter­net­sei­te unter www​.ile​-fsa​.de finden.