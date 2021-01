Ein Defi­bril­la­tor ret­tet Leben

Kam­mer­flim­mern ist die häu­fig­ste töd­li­che Herz­rhyth­mus­stö­rung bei Erwach­se­nen (Quel­le: Wiki­pe­dia). Die Defi­bril­la­ti­on ist eine bewähr­te Behandlungsmethode.

Da durch das War­ten auf den Not­arzt oft­mals zu viel Zeit ver­streicht, wur­den auto­ma­ti­sier­te exter­ne Defi­bril­la­to­ren (AEDs) ent­wickelt, die seit 2002 auch von Lai­en bedient wer­den dür­fen und kön­nen. Denn es ist wich­tig, sofort und bis zum Ein­tref­fen der Ret­tungs­kräf­te erste Maß­nah­men zu ergrei­fen, um die Über­le­bens­chan­ce zu erhöhen.

Auto­ma­ti­sier­te exter­ne Defi­bril­la­to­ren sor­gen durch ihre intui­ti­ve Bedien­bar­keit für ein Höchst­maß an Zuver­läs­sig­keit und arbei­ten nach dem Ein­schal­ten selbst­er­klä­rend. Das Gerät gibt dem Benut­zer genaue Anwei­sun­gen, was zu tun ist. Ent­schei­dend bei der Defi­bril­la­ti­on ist der frü­hest­mög­li­che Einsatz!

Vie­le Fir­men, öffent­li­che Plät­ze und Gebäu­de sind mitt­ler­wei­le mit AED zur Ersten Hil­fe aus­ge­stat­tet. Wo sich ein Defi­bril­la­tor, ugs. Defi, befin­det, ist durch die Abkür­zung „AED“ und / oder ein grü­nes Hin­weis­schild mit Herz-Sym­bol erkennbar.

Im Rat­haus Mem­mels­dorf befin­det sich im Ein­gangs­be­reich ein auto­ma­ti­sier­ter exter­ner Defi­bril­la­tor (AED). Wen­den Sie sich bit­te im Not­fall an das Bür­ger­bü­ro im Erd­ge­schoss! Trotz­dem soll­te natür­lich auch noch der Not­ruf 112 abge­setzt werden.

Wei­te­re Defi­bril­la­to­ren in der Groß­ge­mein­de Mem­mels­dorf befin­den sich in der See­hof­hal­le, in der alten Schul­turn­hal­le und im Foy­er der Spar­kas­se Mem­mels­dorf, Haupt­stra­ße 7.