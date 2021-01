Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt vom 17.01.2021

Fehl­an­zei­ge.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land vom 17.01.2021

Bai­ers­dorf. Am Sams­tag­abend wur­de die Poli­zei durch die lau­te Geräusch­ku­lis­se auf eine pri­va­te Fei­er auf­merk­sam. Ins­ge­samt konn­ten 7 Per­so­nen in einer Woh­nung ange­trof­fen wer­den, die aus ver­schie­de­nen Haus­hal­ten stamm­ten. Da dies auf­grund der gel­ten­den Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men nicht erlaubt ist, wur­de die Fei­er durch die Poli­zei been­det und die Per­so­nen nach Hau­se­ge­schickt. Gegen alle Per­so­nen wur­de ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet, wel­ches ein emp­find­li­ches Buß­geld nach sich zieht.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt vom 17.01.2021

Fehl­an­zei­ge.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach vom 17.01.2021

Wei­sen­dorf. Schon am Sams­tag den 09.01.2021 kam es in den Abend­stun­den­auf dem Spiel­platz in der Sied­ler­stra­ße zu einer Explo­si­on eines unbe­kann­ten Selbst­la­bo­rats. Durch den lau­ten Knall auf­ge-schreckt, hat ein Anwoh­ner die Poli­zei ver­stän­digt. Eine Park­bank wur­de durch die Spreng­wir­kung nach-hal­tig beschä­digt, die Poli­zei sucht daher nach Zeu­gen, wel­che sach­dien­li­che Anga­ben machen können.