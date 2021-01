Bam­berg – Ab dem kom­men­den Mon­tag bie­tet die Zulas­sungs­stel­le des Land­rats­am­tes wie­der alle Fahr­zeug­zu­las­sun­gen für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Land­krei­ses an. Von der Weih­nachts­wo­che bis jetzt waren nur drin­gen­de Zulas­sun­gen möglich.

Pan­de­mie­be­dingt ist aller­dings für jeden Ter­min im Land­rats­amt – auch für Zulas­sun­gen – eine Ter­min­ver­ein­ba­rung nötig. Für die Zulas­sungs­stel­le kön­nen die Ter­mi­ne auf der Home­page des Land­rats­am­tes gebucht wer­den. (www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​Z​u​l​a​s​s​u​n​g​-​O​n​l​i​ne/)

Die Fahr­zeug­hal­ter wer­den dort gebe­ten, die Art der Zulas­sung (Anmel­dung Neu­fahr­zeug, Ummel­dung, Abmel­dung, …) aus­zu­wäh­len und kön­nen dann einen ver­füg­ba­ren Ter­min buchen. Die­se Ter­min­ver­ga­be hat auch das Ziel, War­te­zei­ten zu vermeiden.

Nach wie vor bie­tet die Zulas­sungs­stel­le den Ser­vice „Heu­te gebracht – Mor­gen gemacht“ an. Wer also kei­nen Ter­min ver­ein­ba­ren kann oder möch­te, der kann sei­ne Zulas­sungs­un­ter­la­gen kom­plett beim Land­rats­amt abge­ben und die fer­tig bear­bei­te­ten Papie­re am Fol­ge­tag abholen.