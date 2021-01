Die Außen­stel­le der Sozi­al­ver­wal­tung des Bezirks Ober­fran­ken in Bam­berg ändert pan­de­mie­be­dingt ihre Öff­nungs­zei­ten. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter ste­hen ab sofort von Mon­tag bis Frei­tag von 8:30 bis 11:30 Uhr für eine per­sön­li­che Bera­tung zur Ver­fü­gung. Ter­mi­ne am Nach­mit­tag sind nur nach vor­he­ri­ger Abspra­che mög­lich. Es wird gene­rell um eine Ter­min­ver­ein­ba­rung gebe­ten, damit die der­zei­ti­gen Coro­na-Maß­nah­men ein­ge­hal­ten wer­den und sich die Sach­be­ar­bei­te­rin­nen und Sach­be­ar­bei­ter gezielt auf das Anlie­gen vor­be­rei­ten kön­nen. Die Ser­vice­stel­le in der Kaims­gas­se 31 ist tele­fo­nisch unter der Tele­fon­num­mer 0921 7846–2401 erreichbar.

Die Ser­vice­stel­le in Bam­berg bie­tet auch den Men­schen im west­li­chen Ober­fran­ken eine per­sön­li­che Bera­tung ohne wei­ten Anfahrts­weg. Die Beschäf­tig­ten der Außen­stel­le hel­fen bei Fra­gen zur Finan­zie­rung von Pfle­ge­ko­sten für Senio­rin­nen und Senio­ren oder zu Lei­stun­gen der Eingliederungshilfe.

