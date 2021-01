Fri­scher Wind bei den Wirt­schafts­ju­nio­ren Kulmbach

Die Wirt­schafts­ju­nio­ren Kulm­bach wäh­len auf Ihrer Jah­res­haupt­ver­samm­lung ein neu­es Vor­stands­team. Nach einem etwas ande­ren Jahr 2020, in dem das Ver­eins­le­ben vie­ler­orts zum Still­stand kam, war auch das Junio­ren­jahr ruhi­ger als erwar­tet. Vie­le Netz­werk-Ver­an­stal­tun­gen, Kamin­ge­sprä­che oder Fir­men­be­sich­ti­gun­gen muss­ten Coro­na-bedingt ver­scho­ben werden.

Die Jah­res­haupt­ver­samm­lung fand infol­ge­des­sen eben­falls zum ersten Mal in digi­ta­ler Form statt. Dort wähl­ten die Kulm­ba­cher Wirt­schafts­ju­nio­ren ihr neu­es Vor­stands­team. An der Ver­eins­spit­ze steht ab sofort Dr. Stef­fen Blö­mer (Stef­fen Blö­mer Han­dels­ver­tre­tung), sei­ne Stell­ver­tre­te­rin Melis­sa Ses­sel­mann (Kipp + Poffo Office Con­sul­ting GmbH), Kas­sie­rin Katha­ri­na Straß­bur­ger-Gropp­weis (Fran­ken Maxit Mau­er­mör­tel GmbH & Co.) sowie Peter-Alex­an­der Pelz (ESTHER CON­FI­SE­RIE) für den Bereich Mit­glie­der­ma­nage­ment und Mient­je Krü­ger (KRÜ­GER – Per­so­nal Head­hun­ting) als Past President.

„Nach einem unge­wöhn­li­chen Jahr 2020 freu­en wir uns, in 2021 wie­der Fahrt auf­neh­men zu kön­nen.“, sagt der neu­ge­backe­ne Kreis­spre­cher Stef­fen Blö­mer. „Das letz­te Jahr hat uns allen beruf­lich und pri­vat viel abver­langt. Des­halb sind wir beson­ders dank­bar für unse­re treu­en Mit­glie­der und För­de­rer. Für 2021 haben wir uns aber auch – phy­sisch und digi­tal – eini­ges vor­ge­nom­men. Ich per­sön­lich freue mich auf ein span­nen­des Jahr mit den Wirt­schafts­ju­nio­ren und mei­nem Vorstandsteam.“

Mit der Wahl des Neu­vor­stands wur­de gleich­zei­tig auch der alte Vor­stand ver­ab­schie­det: Susi Schne­del­bach, Mar­tin Run­ge und Chri­stoph Schmitt schei­den aus Ihren bis­he­ri­gen Ämtern aus. Die letzt­jäh­ri­ge Kreis­spre­che­rin Mient­je Krü­ger bedankt sich: „Ein Ver­ein lebt in erster Linie von sei­nen Mit­glie­dern, aber auch von den­je­ni­gen, die bereit sind, ein Ehren­amt zu über­neh­men. Susi, Mar­tin und Chri­stoph haben in den letz­ten Jah­ren Groß­ar­ti­ges für unse­ren Kreis gelei­stet. Wir freu­en uns aber auch, dass wir so ein tol­les Team in der Nach­fol­ge gefun­den haben und wün­schen allen Neu-Vor­stän­den viel Erfolg und vor allem Spaß bei die­ser Aufgabe!“

Unter den neu­en Mit­glie­dern begrü­ßen die Wirt­schafts­ju­nio­ren in die­sem Jahr Dr. Stef­fen Blö­mer (Stef­fen Blö­mer Han­dels­ver­tre­tung) und Dani­el Ferch (Deut­sche Ver­mö­gens­be­ra­tung und Stadt Kulmbach).