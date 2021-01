Tipps & Tricks: Was sind Drachenfrüchte?

Dra­chen­früch­te ver­dan­ken ihren Namen der schup­pen­för­mi­gen Scha­le, die an Dra­chen­flü­gel erin­nert. Es gibt rote und gel­be Exem­pla­re. Am häu­fig­sten sieht man Früch­te mit einer pink-roten Scha­le und wei­ßem Frucht­fleisch. Die­ses ist mit schwar­zen Samen­ker­nen durch­zo­gen. Dra­chen­früch­te wer­den in tro­pi­schen Kli­ma­zo­nen ange­baut und sind das gan­ze Jahr über im Han­del erhält­lich. Je nach Rei­fe­grad hat die Dra­chen­frucht einen leicht säu­er­li­chen bis süßen Geschmack, der an Kiwi und Was­ser­me­lo­nen erin­nert. Gekühlt schmeckt sie beson­ders erfri­schend. Die tro­pi­schen Früch­te wer­den meist noch grün geern­tet und rei­fen auf ihren lan­gen Trans­port­we­gen nach. „Ver­zehr­fer­ti­ge Früch­te erkennt man an der leuch­tend roten Far­be. Bei Druck geben sie leicht nach“, erklärt Sil­ke Noll, Ernäh­rungs­ex­per­tin der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern. Die Scha­le ist nicht ess­bar und muss abge­zo­gen wer­den. Alter­na­tiv lässt sich die Frucht längs auf­schnei­den und aus­löf­feln. Die Dra­chen­frucht besteht zu 90 Pro­zent aus Was­ser und ist damit rela­tiv kalo­rien­arm. Sie regt die Ver­dau­ung an und kann beim Kon­su­mie­ren grö­ße­rer Men­gen abfüh­rend wirken.

