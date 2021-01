Pres­se­mit­tei­lung zur Grün­dung der Links­ju­gend [’solid] Basis­grup­pe Bamberg

Am 3. Janu­ar haben in Bam­berg meh­re­re Jugend­li­che in einer Online-Kon­fe­renz ein­e­Ba­sis­grup­pe der Links­ju­gend [’solid] gegrün­det. Die Links­ju­gend [’solid] ist sozia­li­stisch, anti­fa­schi­stisch, eman­zi­pa­to­risch und femi­ni­stisch, sie steht der Par­tei DIE LIN­KE nahe, agiert aber eigen­stän­dig. „Mit der Grün­dung unse­rer Basis­grup­pe soll für jun­ge Men­schen in Stadt und Land­kreis Bam­berg, die sich dem lin­ken poli­ti­schen Spek­trum zuge­hö­rig füh­len, eine neue Mög­lich­keit für poli­ti­sches Enga­ge­ment geschaf­fen wer­den.“ sagt Grün­dungs­mit­glied Piak Mis­te­le und fügt hin­zu: „Wir tref­fen uns alle zwei Wochen am Sonn­tag um 16 Uhr“. Gegen­wär­tig befin­det sich die Basis­grup­pe in der Grün­dungs- und Fin­dungs­pha­se. Neu­gie­ri­ge Sympathisant*innen sind herz­lich will­kom­men und kön­nen sich ger­ne in eines der Online-Ple­na hin­zu­schal­ten. Inter­es­sier­te kön­nen sich über sozia­le Medi­en wie Insta­gram oder Face­book, sowie per Mail an solid-​bamberg@​gmx.​de wenden.