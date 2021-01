Der Count­down läuft – Am Mon­tag ist es soweit: Um 10:30 Uhr fin­det die Digi­ta­le Ver­lei­hung der “Ster­ne des Sports” in Gold statt.

Und der TSV Lon­ner­stadt ver­tritt Bay­ern in Berlin!

Hier der Link zur Preisverleihung:

https://www.sportschau.de/weitere/breitensport/videostream-livestream—die-preisverleihung-bei-den-sternen-des-sports-100.html