Julia­na Sitz­mann freut sich auf die neue Arbeit in der katho­li­schen Erwachsenenbildung

Der Diö­ze­san­rat der Katho­li­ken im Erz­bis­tum Bam­berg hat eine neue Geschäfts­füh­re­rin. Julia­na Sitz­mann trat bereits im Dezem­ber ihr neu­es Amt an und freut sich nun auf die anste­hen­den Auf­ga­ben. „Erste Zie­le für das kom­men­de Jahr sind die Vor­be­rei­tun­gen für die näch­ste Voll­ver­samm­lung des Diö­ze­san­rats sowie für die Pfarr­ge­mein­de­rats­wah­len, die 2022 statt­fin­den wer­den“, erläu­tert die gebür­ti­ge Bambergerin.

Sitz­mann war zuletzt Diö­ze­san­re­fe­ren­tin für die Mal­te­ser Jugend und den Schul­sa­ni­täts­dienst beim Mal­te­ser Hilfs­dienst e.V. im Erz­bis­tum Bam­berg. Schon seit ihrer Kind­heit und Jugend ist sie außer­dem ehren­amt­lich in der Kir­che enga­giert. Zuletzt als Diö­ze­san­vor­sit­zen­de beim Bund der Deut­schen Katho­li­schen Jugend in Bam­berg. „Nach mehr­jäh­ri­ger Berufs­er­fah­rung in der Jugend­ar­beit reizt mich nun die Arbeit in der katho­li­schen Erwach­se­nen­bil­dung“, freut sich Sitzmann.