Am Mitt­woch, 20. Janu­ar, kommt der Bau- und Werk­se­nat um 16.00 Uhr zu einer öffent­li­chen Sit­zung im Hegel­saal der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen der Erlass einer Abstands­flä­chen­sat­zung, die Umnut­zung des ehe­ma­li­gen Hal­len­bads sowie die Errich­tung eines Kin­der­hau­ses am Och­sen­an­ger. Dar­über hin­aus wird es einen Bericht zu den Stol­len­anala­gen im Stadt­ge­biet geben. Ein­lass in den Hegel­saal ist ab 15.30 Uhr.

Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.