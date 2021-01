Seit 28.12.2020 wer­den im Land­kreis Forch­heim Per­so­nen mit höch­ster Prio­ri­tät nach der Coro­na­vi­rus-Impf­ver­ord­nung des Bun­des geimpft.

Im Land­kreis Forch­heim wur­den die impf­wil­li­gen Bewoh­ner und das impf­wil­li­ge Per­so­nal in Alten- und Pfle­ge­hei­men durch mobi­le Impf­teams geimpft. Par­al­lel dazu wur­den im Impf­zen­trum im ehe­ma­li­gen Don-Bos­co-Jugend­heim in Forch­heim Per­so­nen über 80 Jah­re, Mit­ar­bei­ter des Kli­ni­kums Forch­heim – Frän­ki­sche Schweiz, die auf der Inten­siv­sta­ti­on arbei­ten, sowie Mit­ar­bei­ter der Ret­tungs­dien­ste von BRK und ASB geimpft.

Ein Imp­fung von immo­bi­len Bür­gern des Land­krei­ses ist im Moment nicht mög­lich. Der Impf­stoff darf nach der Auf­be­rei­tung nicht mehr trans­por­tiert wer­den und kann des­halb außer­halb des Impf­zen­trums nur an Orten mit einer hohen Zahl an zu imp­fen­den Per­so­nen ver­ab­reicht wer­den. Damit nicht alle über 80-jäh­ri­gen Peso­nen zum Impf­zen­trum nach Forch­heim kom­men müs­sen, bie­tet der Land­kreis eine mobi­le Imp­fung in Zusam­men­ar­beit mit den jewei­li­gen Gemein­den vor Ort an.

Zur ersten mobi­len Impung in der Gemein­de Egloff­stein am

Mon­tag, 25.01.2021,

um 10.00 Uhr im Mehrzweckhaus,

Affal­ter­thal 4, in 91349 Egloffstein

laden wir Sie herz­lich ein.

Geplan­ter Ablauf:

Begrü­ßung: Land­rat Dr. Her­mann Ulm

Erläu­te­run­gen zum mobi­len Imp­fen in Gemein­den: Bür­ger­mei­ster Ste­fan Förtsch

Erläu­te­run­gen zum aktu­el­len Stand und Ablauf der Imp­fun­gen: Lei­ter Impf­zen­trum Seba­sti­an Beetz

Beglei­tung der Imp­fun­gen vor Ort

Bit­te geben Sie uns tele­fo­nisch kurz unter der Tele­fo­num­mer 09191/86–1002 Bescheid, ob Sie teil­neh­men werden.

Wir freu­en uns auf Ihr Kommen!

Wei­te­re Infos:

Stand KW 2 2021 wur­den bis­lang 1.816 Per­so­nen im Land­kreis Forch­heim geimpft. Bei etwa 116.000 Land­kreis­be­woh­nern ergibt sich damit eine Quo­te von 15 Geimpf­ten pro 1.000 Ein­woh­ner. Damit liegt der Land­kreis Forch­heim deut­lich über dem baye­ri­schen Durch­schnitt. Bereits am 07.01.2021 war die Erst­imp­fung von voll­sta­tio­nä­ren Pfle­ge­ein­rich­tun­gen (Bewoh­ner und Per­so­nal) abgeschlossen.