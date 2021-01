Kulm­bach, 14.01.2021: Die Akti­on “Fünf Minu­ten Kul­tur zum Zuhö­ren” läuft auch im Janu­ar wei­ter. Mit der Moti­va­ti­on, Kul­tur in die­sen schwie­ri­gen Wochen erleb­bar zu machen, rufen immer am Diens­tag­nach­mit­tag Kul­tur­schaf­fen­de aus der Regi­on bei ihren Mit­men­schen an und über­mit­teln einen kur­zen kul­tu­rel­len Bei­trag. Das näch­ste Mal “Bei Anruf Kul­tur” heißt es am 19. Janu­ar 2021.

Dabei ist das kul­tu­rel­le Ange­bot breit­ge­fäch­ter: Es wer­den Gedich­te vor­ge­le­sen, das gesang­li­che Ange­bot ist groß und reicht von volks­tüm­li­cher Musik über Rock/​Pop bis hin zu Musi­cal­stücken. Auch instru­men­tal kann man sich erfreu­en las­sen, mit Bei­trä­gen am Pia­no, mit Akkor­de­on oder Gitar­re bis hin zu Cello.

Außer­dem gibt es Thea­ter­sze­nen und Sket­che zum Mit­hö­ren, Mund­art­li­ches und Humor­vol­les sowie mit regio­na­lem Bezug “Geschich­ten von der Plas­sen­burg” und “Sagen aus dem Ober­land”. Ganz neu im Ange­bot ist eine “Fünf-Minu­ten-Faschings­sit­zung”. Auf eige­ne Text- oder Lied­wün­sche wird eben­so ger­ne eingegangen.

Wer ange­ru­fen wer­den möch­te, mel­det sich vor­ab beim Ehren­amts­bü­ro des Land­rats­am­tes Kulm­bach unter Tel. 09221/707–150 und gibt die gewünsch­te kul­tu­rel­le Rich­tung an. Auch eine Online-Anmel­dung ist unter www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​e​n​g​a​g​i​ert möglich.